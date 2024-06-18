Yozgatlı çiftçi ata buğdayıyla yüksek verim elde ediyor

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SEYFİ ÇELKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Şefaatli ilçesine bağlı Başköy'de çiftçilik yapan Latif Şahin, geçen yıl 5 dekar alana ektiği 40 kilo ata buğdayından yaklaşık 2 ton ürün aldı. Bu yıl ekim alanını genişleten Şahin, 15 dekarlık alana ektiği ata tohumundan 18 ton civarında ürün beklediğini söyledi.

Yozgat'ta yıllardır Pehlivan cinsi buğday eken çiftçi Latif Şahin, geçen yıl Kayseri'den temin ettiği 40 kilo ata tohumunu 5 dekar alana ekerek 2 ton ürün aldı. Diğer cins buğdaylara göre bir başaktaki dane sayısı daha fazla olan ve büyük verim elde edilen ata buğdayını denemek için bölge çiftçisi talepte bulundu. Elde ettiği ata tohumu buğdayın bir bölümün kendisine ayıran Latif Şahin, bu yıl 15 dekar alana ekim yaptı. Kuraklık, dolu, sel gibi afetlere bağlı olarak bu yıl hububat veriminin yüzde 50'nin üzerinde düşük olması beklenilen Yozgat'ta, ata tohumu ektiği tarlasını zamanında sulayan çiftçi, bu yıl daha yüksek bir verim bekliyor. Latif Şahin ürünü gören diğer çiftçilerin de tohumluk talebinde bulunup parasını peşin olarak ödeyerek sıraya girdiklerini belirtti. Şahin, hasat sonrasında önce kendi ihtiyacı tohumu alıp kalan buğdayı da taleplere göre verebileceğini kaydetti.

"40 kilodan 2 ton alabildik, onu elimizde tuttuk, bir bölümünü isteyenlere verdik"

Çiftçi Şahin, şunları söyledi:

"Bu ata tohumunu Kayseri'den 40 kilo kadar elde ettik. Bunu 3-5 dekar alana ektik, iki ton alabildik. 40 kilodan 2 ton alabildik, onu elimizde tuttuk, bir bölümünü isteyenlere verdik. Ancak 15 dekara kadar kendimiz ekebildik. Şimdi ise görüyorsunuz öteki buğdaya göre iki üç katı ürün aldık. Bu buğdayda 400-500 kilo dekarda veriyorsa, bu bin 200 kilo, bin 300 kilo veriyor. Onun için bunun masrafıyla bunun masrafı aynı. Bu zor kurtarıyor, pehlivan buğday zor kurtarıyor, bu kurtaracak. Allah izin verirse, zarar ziyan olmazsa, bu masrafları kurtaracak. Devletimiz de biraz buğdayımıza fiyat verirse iyi olur. Geçen sene ben iki ton mazot 12 bin lira yaktım, bundan iki sene önce. Şimdi iki ton mazot 100 bin lira. Ona göre çiftçinin sahibi yok. Burası 15 dekar buradan hemen hemen 17-18 ton buğday almayı düşünüyorum. Çiftçiler de gelsinler görsünler, ekini görsünler. Bu buğday her yerde yok. Talep de çok şu anda. Şu anda millet tohumluk olarak almak için yazdırıyor kendini, parasını peşin vermek üzere. Buğdayımızı elimize alınca ona göre çiftçilere fazla da veremiyoruz, 200 kilo, 300 kilo bir buğday verebiliyoruz. Ata tohumun geliri üçe katlıyor, pehlivan buğdaya göre. Yıllarca pehlivan ekiyoruz ama bu elimize geçti, bu şu anda bir fırsat. Bu ikinci yılımız. Geçen sene bir beş dekar kadar ekebildik, dekardan 5 kilo verdi. Şimdi ise bunu artırdık 10 kiloya, 15 kiloya doğru çıkarttık. Sulu sulu tarım bu. Sularsan güzel bakarsan çok güzel buğday verecek. Yedinci ayın 15'inde hasat zamanı. Öbür saplar 10 metreden, 20 metreden, 30 metreden bir balya oluyorsa bu beş metreden çıkıyor, çok da güzel samanı oluyor."