YRP\'de Geçiş İddialarına Yanıt

YRP Kayseri İl Başkanlığından yapılan kamuoyu açıklamasında, YRP Yahyalı İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin başka bir partiye geçtiğiyle ilgili yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı söylendi.

YRP Kayseri İl Başkanlığından yapılan kamuoyu açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan 'YRP'de deprem' ve 'YRP Yahyalı İlçe Yönetim Kurulu üyeleri başka bir partiye geçti' şeklindeki haberler kamuoyuna yanlış şekilde yansıtılmaktadır. Haberlere konu olan isimler, mevcut yönetimimizde görev yapan kişiler değil; önceki dönemlerde teşkilatlarımızda görev almış şahıslardır. Partimize geçmişte vermiş oldukları hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, bundan sonraki siyasi hayatlarında başarılar diliyoruz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, kıymetli basın mensuplarımızın ihtiyaç halinde bizlerle iletişime geçerek bilgileri teyit etmelerini önemle rica ediyoruz." - KAYSERİ