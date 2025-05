YRP'den PKK Sürecine Şeffaflık Çağrısı

(ÇORUM) - Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, PKK'nın fesih sürecine "Bu örgütlerin çatısında KCK vardır. PYD, YPG, PKK bunun şubeleridir. Tek bir şubenin kapatılması terörün bitmesi anlamına gelmiyor. KCK kapatılacak mı? PYD/YPG feshedilecek mi? Bunlarla ilgili herhangi bir açıklama yok" diyerek hükümete sürece dair daha fazla şeffaflık ve açıklıkla bilgilendirme yapma çağrısında bulundu.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili süreci değerlendirdi. İl Başkanı Nuri Kuşcu, şunları söyledi:

"Silah bırakmasının terörün bitmesi anlamına gelmediğini düşünüyoruz"

"Ülkemizde terörün bitmesi hepimizin ortak arzusudur ama bu konuyla alakalı bizim derin endişelerimiz var. Daha önceki açıklamalarımızda da söylemiştik. Şu an da Suriye'nin kuzeyinde PYD/YPG'nin oluşturduğu 150 bin kişilik bir ordu kuruldu ve bu ordunun içerisinde de ağır teçhizatlı silahlar hariç, tüm silahlar var. Tabii ki bu örgütlerin çatısında KCK vardır. PYD, YPG, PKK bunun şubeleridir. Tek bir şubenin kapatılması terörün bitmesi anlamına gelmiyor. KCK kapatılacak mı? PYD/YPG feshedilecek mi? Bunlarla ilgili herhangi bir açıklama yok. Bununla beraber tabi ki bu fesihle beraber nasıl bir anlaşma yapıldı bununla ilgili bilgiler de yok. PKK silahları nereye teslim edecek? Diğer örgütlere mi aktaracak? Ne zaman teslim edilecek? Bebek katili Abdullah Öcalan'a umut hakkı verilecek mi? Tabii başkaları için sayın Öcalan olabilir. Kurucu önder olabilir ama bizim ve aziz milletimiz için o her zaman bebek katilidir, bir canidir. Buna umut hakkı verilecek mi? Siyasetin yolu açılacak mı? Bunun gibi endişelerimiz devam ediyor. Zaten PKK bitmekte olan bir örgüttü dolayısıyla silah bırakmasının terörün bitmesi anlamına gelmediğini düşünüyoruz. Bununla ilgili de endişelerimiz devam ediyor. Türkiye bir federasyonlaşmaya mı gidiyor? Bunu da bilmiyoruz. Karşılığında, silah bırakma karşılığında ne vaat edildi? Bunu da bilmiyoruz. Bu endişelerin de bir an önce giderilmesi ve gerekli açıklamaların da hükümet tarafından yapılmasını bekliyoruz."