YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Seçilmiş belediye başkanları partilerinde kalmalıdır - Son Dakika
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YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Seçilmiş belediye başkanları partilerinde kalmalıdır

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, seçilmiş belediye başkanlarının kendi partilerinde kalmaları gerektiğini belirtti. Kılıç, milletin emanetine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

14.08.2024 20:07  Güncelleme: 20:10
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YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: "Seçilmiş belediye başkanları partilerinde kalmalıdır"

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Seçilmiş belediye başkanları ellerindeki imkanlar ve fırsatlar ne olursa olsun kendi partilerinde kalmalıdır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Yeniden Refah Partisinin yerel seçimlerde kazandığı 63 belediyeden 13 belediye başkanının partiden ayrıldığını söyleyen Kılıç, "Seçilmiş belediye başkanları ellerindeki imkanlar ve fırsatlar ne olursa olsun kendi partilerinde kalmalıdır. Milletin emanetine sahip çıkmalıdır" dedi.

"Bizim tavsiyemiz o parti logosuyla verilmiş olan emanete sahip çıkmaları"

Kılıç, "Bütün belediye başkanlarına, başka partilerden seçilenlere de bizim tavsiyemiz kendilerini seçen insanların iradesine, ilgisine, güvenine layık kalmaları ve beş yıl boyunca o parti logosuyla verilmiş olan emanete sonuna kadar sahip çıkmalarıdır. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gürpınar'ı bu tartışmalardan tenzih ediyorum" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Bu tartışmaların kasıtlı polemikler olduğunu ve bir yıpratma kampanyasının yansımaları olarak cereyan ettiğini düşünüyorum. Gülpınar partimizdedir, Şanlıurfa'dadır. Hizmetine devam etmektedir. Yeniden Refah Partisi çatısı altında seçildiği gün olduğu gibi beş yıl boyunca hizmetine devam edeceğine yönelik inancımız ve kanaatimiz kendisiyle ilgili tamdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Seçilmiş belediye başkanları partilerinde kalmalıdır - Son Dakika

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