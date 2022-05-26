YTB, TEKNOFEST'e özel "Göklere İmza Atanlar: Selçuk Bayraktar" kitabı hazırladı - Son Dakika
Üye Girişi

YTB, TEKNOFEST'e özel "Göklere İmza Atanlar: Selçuk Bayraktar" kitabı hazırladı

26.05.2022 00:58
YTB, TEKNOFEST'e özel "Göklere İmza Atanlar: Selçuk Bayraktar" kitabı hazırladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Azerbaycan TEKNOFEST-2022 çerçevesinde "Göklere İmza Atanlar: Selçuk Bayraktar" isimli kitap hazırlayarak Azerbaycan Türkçesi'nde yayınlandı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Azerbaycan TEKNOFEST-2022 çerçevesinde "Göklere İmza Atanlar: Selçuk Bayraktar" isimli kitap hazırlayarak Azerbaycan Türkçesi'nde yayınlandı.

Teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kapılarını açıyor. 26-29 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan TEKNOFEST, dünyanın dört bir yanından misafirlerini ağırlayacak. Türkiye'nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi adına önemli bir mihenk taşı olan TEKNOFEST'te binlerce genç hayallerine kavuşma imkanı buluyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) da gençlerin heyecanına her yıl ortak oluyor. Daha önceki yıllarda yurt dışından gençlerin TEKNOFEST'e katılımını sağlayan YTB, Bakü'de gerçekleştirilecek etkinlik için de "Her Uşaq Bir Çınardır" projesi çerçevesinde özel bir çalışmaya imza attı. Azerbaycan Gençliğe Yardım Fondu ile işbirliği yapılarak hazırlanan proje çerçevesinde Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilim insanlarının tanıtılması amaçlanıyor. İki kardeş ülkenin ortak kültürel ve bilimsel değerlerinin genç nesillere aktarılmasını hedefleyen "Her Uşaq Bir Çınardır" projesi çerçevesinde şimdiye kadar Türk-İslam ortak mirasına katkı sunan bilim insanlarını anlatan 15 çocuk kitabı hazırlandı. Azerbaycan Türkçesi'ne tercüme edilen kitapların basımı sağlandı. Söz konusu projenin devamı niteliğinde olan bir diğer proje ile de Azerbaycan TEKNOFEST-2022'ye özel "Göklere İmza Atanlar: Selçuk Bayraktar" isimli kitap hazırlanarak Azerbaycan Türkçesi'nde yayınlandı. Hazırlanan kitap, Bakü'de gerçekleştirilecek festivalde yerini alacak ve Azerbaycanlı gençlere ilham kaynağı olacak. - ANKARA

YORUMLAR
500
Köy kütüphanesine kitap desteği bekleniyor Köy kütüphanesine kitap desteği bekleniyor Selçuk Bayraktar, MiG-29 AKINCI ile uçtu Selçuk Bayraktar, MiG-29 AKINCI ile uçtu
Kaynak: İHA

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Selçuk Bayraktar, Azerbaycan, Kitap, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel YTB, TEKNOFEST'e özel 'Göklere İmza Atanlar: Selçuk Bayraktar' kitabı hazırladı - Son Dakika


Son Dakika
00:59 İstanbul'un fethine özel 29 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek
00:57 LPG'ye 37 kuruş zam geldi! İşte güncel fiyatlar
00:56 Fenerbahçe'nin Arda Güler'e biçtiği bonservis bedeli dudak uçuklattı! Transfer olursa tarihin en pahalı satışı olacak
00:54 Ukraynalı Bakan'dan savaşta arabuluculuk yapan Türkiye'ye övgü dolu sözler: En başarılı ülke oldular
00:45 Erdoğan'dan Türk vatandaşlığına geçen Larkin'e uyarı! Tüm takım kahkahaya boğuldu
00:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarına TURKEN Vakfı'ndan yalanlama geldi!
00:33 Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyali ABD'de merak uyandırdı!
00:05 Ahmet Hakan'dan, Muharrem İnce'ye ilginç soru: Botoks yaptırıyor musunuz?
00:02 Tarih yazdılar! Roma, UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon oldu
23:26 Süper Lig yolunda avantajlı başladılar! Eyüpspor, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 01:08:43. #1.11#
SON DAKİKA: YTB, TEKNOFEST'e özel "Göklere İmza Atanlar: Selçuk Bayraktar" kitabı hazırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement