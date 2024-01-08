 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yeni Türkiye Partisi lideri: Reel faiz dövizle dengelenmeli - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni Türkiye Partisi lideri: Reel faiz dövizle dengelenmeli

Yeni Türkiye Partisi (YTP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, doların yerinde tutularak reel faizin dövizle dengelenmesi gerektiğini belirtti. Yılmaz, faizlerin Türk lirasında artmasının anlamsız olduğunu ve enflasyonla mücadele için dövizin de yükselmesi gerektiğini ifade etti. Merkez Bankası'nın bu durumu düzeltmesi gerektiğini söyledi.

Yeni Türkiye Partisi lideri: Reel faiz dövizle dengelenmeli
08.01.2024 - 20:06,
Abone Ol

Yeni Türkiye Partisi (YTP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, reel faizin dövizle dengelenmesi gerektiğini söyledi.

Yeni Türkiye Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, yaptığı açıklamada dolar ve faiz konusuna değindi. Yılmaz, "Türkiye'de de enflasyon, döviz ve faiz ilişkisi var. Yerinde sayan bir dolar var. Dünyada dolara verilen faiz yüzde 8 seviyelerinde. Dünyada hiçbir ekonomi çarpık faiz sistemi ile baş edemez. Dolar kuru yerinde tutularak, doların artmasına izin vermiyoruz mesajı veriliyor. Bu politik bir mesajdan başka bir şey değildir. Faizler Türk lirasında neden artıyor? Dövizde bir hareket olmadığı halde bu artışın anlamı ve izahı yoktur. Enflasyon yükseliyor, faiz yükseliyor, o zaman reel faizin yüksekliğinden korunmak için dövizin de yükselmesi gerekiyor. Neden reel faizler dövizle dengelenmiyor? Merkez Bankası bu durumu düzeltmeli" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye Partisi, Yerel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeni Türkiye Partisi lideri: Reel faiz dövizle dengelenmeli - Son Dakika


20:27
Fatih Camisi İmamı ve Cemaatten Bir Kişi Bıçakla Yaralandı Fatih Camisi İmamı ve Cemaatten Bir Kişi Bıçakla Yaralandı
20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47
Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40
Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38
Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak

Son Dakika
20:27 Fatih Camisi İmamı ve Cemaatten Bir Kişi Bıçakla Yaralandı
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38 Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 20:52:18. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni Türkiye Partisi lideri: Reel faiz dövizle dengelenmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement