Yüksek Altın Fiyatları İmitasyona İlgi Artırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yüksek Altın Fiyatları İmitasyona İlgi Artırdı

Yüksek Altın Fiyatları İmitasyona İlgi Artırdı
04.06.2026 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düğün sezonunda yüksek altın fiyatları, imitasyon takı talebini zirveye taşıdı.

Altın fiyatlarının yüksek seyretmesi, düğün sezonunun vazgeçilmezi olan takı alışverişinde imitasyon sektörüne olan ilgiyi artırdı.

Altın fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesi, düğünlerde takı geleneğini sürdürmek isteyen vatandaşları farklı arayışlara yönlendirdi. Özellikle bölge genelinde yaygın olan gösterişli düğün kültürü, genç çiftler üzerinde oluşan takı baskısını azaltmak amacıyla "altın kaplama" ve "imitasyon" ürünlere olan talebi zirveye taşıdı. Kuyumculardaki set fiyatlarının milyon liralara ulaştığı günümüzde, imitasyon takılar 10 bin ile 20 bin TL arasındaki fiyatlarıyla düğün sahiplerinin bütçelerine uygun bir alternatif oluşturuyor.

"Kuyumculuktan bağımsız bir sektör haline geldi"

İHA muhabirine konuşan esnaf Azat Kaya, imitasyon takıların artık başlı başına bir sektör haline geldiğini ve düğün yapacak çiftlerin bütçesini rahatlattığını belirtti. Kaya, "Altın fiyatları düşüş yaşasa da halen oldukça yüksek ve erişilmesi zor seviyelerde. Bölgemiz, düğünleri ve takı kültürüyle meşhur. Ancak bu kültür, gençlerimiz üzerinde bazen baskı oluşturabiliyordu. İmitasyon ve altın kaplama takılar, hem bu baskıyı hafifletiyor hem de gelir dengesizliğini bir nebze olsun gidererek evlenecek gençlere ulaşılabilir seçenekler sunuyor" dedi.

"Milyonluk görünümü 20 bin liraya sunuyoruz"

İmitasyon sektörünün model çeşitliliği bakımından kuyumculuktan daha geniş bir yelpazeye sahip olduğunu dile getiren Kaya, "Evlenecek her genç kızın hayali, gösterişli bir sete sahip olmaktır. Kuyumcularda benzer setlerin fiyatları milyonları bulabilirken, biz imitasyon sektöründe 10 bin, 15 bin veya 20 bin TL gibi rakamlarla bu ihtiyacı karşılayabiliyoruz. Yani 2-3 milyon liralık bir görünümü, çok daha ulaşılabilir bütçelerle gençlere sunabiliyoruz. Kuyumculukta sınırlı sayıda model bulunurken, biz 15-20 farklı tasarım ortaya koyabiliyoruz. Sürekli yeni tasarımlar üzerinde çalışıyor ve kendimizi yeniliyoruz. Ürün kalitesinde ise 'lak kaplama' ve 'altın kaplama' gibi teknik detaylar büyük önem taşıyor" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yüksek Altın Fiyatları İmitasyona İlgi Artırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza Savunması da kurtarmadı Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza! Savunması da kurtarmadı
Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı
Malatya’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu Malatya'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Arda Güler’in 68 metreden attığı gol, La Liga’da sezonun golü seçildi Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi
Kendisine saldıran kargadan kaçarken taklalar attı Kendisine saldıran kargadan kaçarken taklalar attı
Samsun’da silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde kimyasal sızıntı oluştu Samsun'da silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde kimyasal sızıntı oluştu

21:28
Anlaşmaya varıldı Merih Demiral adım adım Fenerbahçe’ye
Anlaşmaya varıldı! Merih Demiral adım adım Fenerbahçe'ye
21:17
Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı
Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı
21:01
Mahkeme Icardi’yi haklı buldu, Wanda Nara’nın korktuğu başına geldi
Mahkeme Icardi'yi haklı buldu, Wanda Nara'nın korktuğu başına geldi
20:19
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
19:53
Ankara’da NATO zirvesi alarmı İşte şehir genelinde alınan kararlar
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar
19:33
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 21:49:19. #7.13#
SON DAKİKA: Yüksek Altın Fiyatları İmitasyona İlgi Artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.