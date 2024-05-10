Yüksekova'da polenlerin olumsuz etkisi

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Yüksekova'da polenler hayatı olumsuz etkiliyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kavak ağaçlarından çevreye yayılan polenler hayatı olumsuz yönde etkiledi.

İlçede esen rüzgarla birlikte kavak ağaçlarından düşen ve etrafı beyaza bürüyen polenler, alerjisi olan vatandaşları olumsuz etkiledi. Her sene bu durumu yaşadıklarını belirten Hamit Kurt isimli vatandaş, "İnan bahar ayının gelmesiyle polenler içinde adeta yüzüyoruz. Burnumuza, kulağımıza, gözlerimize kadar giriyorlar. Yetkililere sesleniyorum, artık buna çözüm bulsunlar. Gördüğünüz gibi hemen hemen her yere dağılmışlar" dedi.