Yüksekova'da polenlerin olumsuz etkisi - Son Dakika
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Yerel

Yüksekova'da polenlerin olumsuz etkisi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kavak ağaçlarından çevreye yayılan polenler, alerjisi olan vatandaşları olumsuz etkiliyor. Rüzgarla birlikte etrafa yayılan polenler, insanların burun, kulak ve gözlerine kadar giriyor. Vatandaşlar, yetkililerden bu soruna çözüm bulmalarını istiyor.

10.05.2024 20:26
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Yüksekova'da polenler hayatı olumsuz etkiliyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kavak ağaçlarından çevreye yayılan polenler hayatı olumsuz yönde etkiledi.

İlçede esen rüzgarla birlikte kavak ağaçlarından düşen ve etrafı beyaza bürüyen polenler, alerjisi olan vatandaşları olumsuz etkiledi. Her sene bu durumu yaşadıklarını belirten Hamit Kurt isimli vatandaş, "İnan bahar ayının gelmesiyle polenler içinde adeta yüzüyoruz. Burnumuza, kulağımıza, gözlerimize kadar giriyorlar. Yetkililere sesleniyorum, artık buna çözüm bulsunlar. Gördüğünüz gibi hemen hemen her yere dağılmışlar" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yüksekova'da polenlerin olumsuz etkisi - Son Dakika

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