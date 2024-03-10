Yüksekova\'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı kılındı.
Ramazan ayının ilk teravih namazı, tüm İslam aleminde olduğu gibi Yüksekova'da da huzur içerisinde kılındı. Teravih namazını kılmak isteyen kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklar camilere akın etti. Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten vatandaşlar dünyada barış ve huzur dileklerinde bulundu.
Akşam saatlerinden itibaren Yüksekova Merkez İhsaniye Camisi'ni doldurmaya başlayan vatandaşlar, bu huzurlu atmosfer karşısında secdeye vardı. Genç yaşlı birçok kişi ellerini semaya açarak dua ederken, yatsı ezanının okunmasıyla birlikte çok sayıda kişi, cami içerisinde ve dışında kendileri için hazırlanan yerlerde ilk teravih namazını kıldı.
Ramazan ayında manevi duyguların en üst düzeye ulaştığını ve insanlar arasında kardeşlik ve paylaşma duygularının pekiştiğini belirten Yüksekova Müftüsü Mahmut Sevük, "Ramazan ayı, hayır, bereket, huzur iklimi ile yüreklerimizde mutluluk ve manevi coşkular oluşturmaktadır. 11 ayın sultanı olan bu ay, İslam alemi tarafından özlemle beklenen bir aydır. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek ay, mağfiret, bolluk ve bereket ayıdır. Yardımlaşma ve paylaşmanın arttığı, içerisinde bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesini barındıran Ramazan ayı, güzelliklerle dolu bir aydır. Mübarek Ramazan ayının ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. - HAKKARİ
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