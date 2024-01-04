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Yüksekova'da sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi - Son Dakika
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Yüksekova'da sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Dibekli köyünde Bayram Çınar'a ait bir evde sobadan kaynaklı çıkan yangın büyük korkuya neden oldu. Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Evde maddi zarar meydana gelirken, Çınar ailesi ise söndürme çalışmalarına katılan köy sakinlerine ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Yüksekova\'da sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi
04.01.2024 - 23:37,
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Yüksekova'da sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Dibekli köyündeki bir evde çıkan yangın büyük korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, saat 13.00 sıralarında ilçenin Dibekli köyünde meydana geldi. Bayram Çınar'a ait evde sobadan kaynaklı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Evde maddi zarar meydana gelirken, Çınar ailesi ise söndürme çalışmaların katılan köy sakinlerine ve itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA
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