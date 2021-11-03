-Yüksekova'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

- Yüksekova'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir aralıklı devam eden soğuk hava ve yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, yoğun sis etkisini sürdürüyor.

İlçede etkili olan yağış, yerini soğuk hava ve sise bıraktı. Akşamları sıfırın altında seyreden hava sıcaklığı, gündüzleri ise yerini yoğun sise bırakıyor. Sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Yetkililer, yoğun sis ve buzlanmadan dolayı sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda uyarırken, Yüksekova Belediyesi karla mücadele ekipleri ile karayolları ekipleri yaşanacak olumsuz bir durum için hazır kıta bekliyor.