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Yükümlüler kamu hizmetlerinde ücretsiz çalışacak - Son Dakika

Yükümlüler kamu hizmetlerinde ücretsiz çalışacak

31.12.2021 12:01
Yükümlüler kamu hizmetlerinde ücretsiz çalışacak

Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Sungurlu, Alaca ve Boğazkale Kaymakamlığı arasında, yükümlülerin kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Sungurlu, Alaca ve Boğazkale Kaymakamlığı arasında, yükümlülerin kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk ile Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür ve Boğazkale Kaymakamı Muhammet Fatih Aydın tarafından imzalanan işbirliği protokolleri ile haklarında kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırma cezası alan yükümlüler Sungurlu, Alaca ve Boğazkale kaymakamlıklarına bağlı kurumlarda ücretsiz olarak çalıştırılabilecekler.

Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk, mülhakatımızda bulunan ilçe kaymakamlıkları ile imzaladığımız işbirliği protokolleri kapsamında kamu hizmeti cezası almış olan yükümlüleri ilçelerimizdeki kamu kurumlarında çalıştırarak, yükümlülerin cezalarını toplum içinde infaz ederken aynı zamanda topluma faydalı işler yaptıklarını, böylece topluma verdikleri zararı bir bakıma geri ödediklerini, bu cezaların yerine getirilmesinde ilçe kaymakamlıklarının önemli bir yere sahip olduklarını belirterek, imzaladıkları işbirliği protokolleri gereğince Sungurlu ilçesinde 378, Alaca ilçesinde 322 ve Boğazkale ilçesinde 164 olmak üzere toplam 864 yükümlünün kamu hizmetlerinde çalıştırılabileceğini beyan etti. - ÇORUM

Yükümlüler kamu hizmetlerinde ücretsiz çalışacak
Yükümlüler kamu hizmetlerinde ücretsiz çalışacak

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Denetimli Serbestlik, Boğazkale, Sungurlu, Alaca, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yükümlüler kamu hizmetlerinde ücretsiz çalışacak - Son Dakika


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