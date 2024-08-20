Yükümlüler Manisa\'da Camilerin Temizlik ve Bakımına Destek Oluyor

Yerel

Manisa'da çeşitli suçlardan dolayı ceza alan ve denetimli serbestlik kapsamında cezalarını çeken yükümlüler Yunusemre ilçesinde camilerin temizlik ve bakım işlerine destek oluyor.

Yükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü kapsamında Yunusemre ilçesinde bulunan camilerin temizlik işleri Yunusemre Belediyesi ve Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ün iş birliği ile gerçekleştiriliyor.

Eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir süre kala Manisa'da çok sayıda okulun boya badana işlerini gerçekleştiren denetimli serbestlik yükümlüleri bir taraftan da ibadethanelerin ihtiyaçlarına destek oluyor. Manevi rehberlik çalışmaları kapsamında kurumda görevli vaizin bilinçlendirme seminerlerine katılan denetimli serbestliğe dahil edilen yükümlüler kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet ihtiyacının giderilmesinde etkin rol alıyor. - MANİSA