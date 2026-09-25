Yumaklı, 140 milyar tonu aşan üretim beklentisini Cumhuriyet rekoru olarak duyurdu - Son Dakika
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Yumaklı, 140 milyar tonu aşan üretim beklentisini Cumhuriyet rekoru olarak duyurdu

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Yumaklı, 140 milyar tonu aşan üretim beklentisini Cumhuriyet rekoru olarak duyurdu
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'de bu yılki bitkisel üretim beklentisinin 140 milyar tonu aştığını söyledi. Yumaklı, bu rakamın Cumhuriyet tarihinin en yükseği olduğunu, çiftçilerin yeni üretim sezonu hazırlıklarına başladığını belirtti.

(EDİRNE) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne programında, "İklim koşulları bize yardımcı oldu. Sektörün de alt yapısının güçlü olması ile birlikte bu yılki bitkisel üretim beklentimiz 140 milyar tonu aşmış durumda. Bu rakam Cumhuriyet tarihimiz boyunca ulaştığımız en yüksek rakamdır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Edirne'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Yumaklı, çiftçilerin yeni üretim sezonuna hazırlandığını belirterek şunları kaydetti:

"İklim koşulları bize yardımcı oldu. Sektörün de alt yapısının güçlü olması ile birlikte bu yılki bitkisel üretim beklentimiz 140 milyar tonu aşmış durumda. Bu rakam Cumhuriyet tarihimiz boyunca ulaştığımız en yüksek rakamdır. Bunu da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bugünlerde çiftçilerimiz yeni üretim sezonu hazırlıklarına da başladı. Yeni dönemde aynı 2026 yılında olduğu gibi bereketli bir yıl olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA
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