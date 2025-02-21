Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, İşçilerle Toplu İş Sözleşmesini İmzaladı - Son Dakika
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Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, İşçilerle Toplu İş Sözleşmesini İmzaladı

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, İşçilerle Toplu İş Sözleşmesini İmzaladı

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, 2025-2026 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesini işçilerle birlikte imzaladı. İş barışının sağlandığını ve maaş ödemelerinin düzenli bir şekilde yapıldığını belirten Altıok, sosyal barışın önemine vurgu yaptı.

21.02.2025 13:58  Güncelleme: 14:00
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Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, işçilerle birlikte toplu iş sözleşmesini imzaladı.

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Yumurtalık halkı için yoğun emek veren işçilerin 2025-2026 'Toplu İş Sözleşmesi'ni imzaladı. Sendika yetkilileriyle bir araya gelen Erdinç Altıok, atılan imzaların ardından işçilerle buluştu.

Yumurtalık Belediyesi'nde seçimlerin hemen ardından iş barışının tesis edildiğini, işçilerin maaşlarını düzenli ödemelerinin yanı sıra geriye dönük yılların birikimi olan alacaklarını da ödemeye başladıklarını kaydeden Erdinç Altıok, tüm işçilerin güler yüzlü hizmet etmesinin önemine dikkat çekti.

"Barış içinde çalışmaya devam ediyoruz"

İşçilerin tamamının oluruyla toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını kaydeden Başkan Altıok, "Yumurtalık Belediyesi'nde hep birlikte, samimiyetle, dostluk ve barış içinde çalışmaya devam ediyoruz. İşçilerimizin emeklerinin karşılığını alması birinci önceliğimiz. Gelir ve gider dengesini düzenlediğimiz, sosyal barışı sağladığımız belediyemizde halkımıza en iyi hizmeti sunma gayretimizden ödün vermeyeceğiz. İlçemizin tarihi ve turistik bölgelerini sadece Türkiye'ye değil dünyaya tanıtacağız. Bu başarıyı hep birlikte sağlayacağız. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın destekleriyle, işçilerimizin, emekçilerimizin özverileriyle ilçemizi hak ettiği noktaya hep birlikte taşıyacağız" diye konuştu.

Toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyen Altıok, kendisine güvenen ve destek veren tüm, toplu iş sözleşmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren tüm çalışanlara ve sendika yetkililerine teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, İşçilerle Toplu İş Sözleşmesini İmzaladı - Son Dakika

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