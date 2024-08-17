Yunanistan'dan Bilecik'e Gelen Türk Birliği Gençlik Kolları Ekip İlçeye Hayran Kaldı - Son Dakika
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Yunanistan'dan Bilecik'e Gelen Türk Birliği Gençlik Kolları Ekip İlçeye Hayran Kaldı

Yunanistan\'dan Bilecik\'e Gelen Türk Birliği Gençlik Kolları Ekip İlçeye Hayran Kaldı

Yunanistan'ın İskeçe şehrinde yaşayan Türk Birliği Gençlik Kolları ekibi, Söğüt ilçesine gelerek ata topraklarını ziyaret etti. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, misafirleriyle birlikte tarihi yerleri gezdirdi ve yemekte bir araya geldi.

17.08.2024 11:50  Güncelleme: 11:51
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Yunanistan'dan Bilecik'in Söğüt ilçesine gelen Türk Birliği Gençlik Kolları ekibi ilçeye hayran kaldı.

Yunanistan'ın İskeçe şehrinde yaşayan İskeçe Türk Birliği Gençlik Kolları sorumlusu Önder Şabanoğlu ve ekip Söğüt'te ata topraklarını ziyaret etti. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, misafirler ile birlikte Ertuğrulgazi Türbesi başta olmak üzere müze ve tarihi yerleri gezerek rehberlik etti.

Ardından misafirler ile yemekte bir araya gelen Başkan Durgut, İskeçe Türk Birliği Gençlik Kolları Sorumlusu Önder Şabanoğlu'na hediye takdim ederek bu anlamlı ziyaret için teşekkür etti ve her zaman kapılarının açık olduğunu belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yunanistan'dan Bilecik'e Gelen Türk Birliği Gençlik Kolları Ekip İlçeye Hayran Kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'dan Bilecik'e Gelen Türk Birliği Gençlik Kolları Ekip İlçeye Hayran Kaldı - Son Dakika
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