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- Yuntdağı'nda yaz spor okulu coşkusu başladı

MANİSA - Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı'nda yaz spor okulu kursu açtı. Kursların açılış törenine katılan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "Yunusemre tarihinde bir ilki gerçekleştirerek sadece merkezde değil Yuntdağı'nın güzel köylerine de bu hizmeti götürmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın öncülüğünde ilçedeki çocuklara yönelik hem eğitimde hem de sporda fırsat eşitliğine yönelik çalışmalar hızla devam ediyor. Bu çerçevede spora büyük önem veren Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı mahallelerine yönelik yaz spor okulu kursları açtı. Yunusemre Belediyespor koordinesinde futbol, yüzme, basketbol, voleybol, judo, satranç, halk oyunları ve drama branşlarında açılan kurslarla yüzlerce çocuk sporla buluşacak. Yuntdağı bölgesindeki çocuklara hizmet verecek yaz spor okullarının açılışı Üçpınar'da yapıldı. Açılış töreninde Başkan Balaban'a Belediye Başkan Yardımcıları Haydar İzci, Emine Özge Arslan, Ali Gök, Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av. Mehmet Arslan, Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik ve ilgili birimlerin müdürleri katıldı. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, açılışta yaptığı konuşmada ilçede bir ilki gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, Yuntdağı bölgesindeki çocukların merkezdeki hizmetlerden eşit olarak yararlanabilmesi için spor hizmetini götürmüş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kurslar çerçevesinde Üçpınar, Osmancalı ve Pelitalan olmak üzere üç ana merkez belirlediklerini kaydeden Başkan Balaban, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Daha önce de söylediğimiz gibi bizler amatör sporu her bakımdan destekleyeceğiz. Yunusemre tarihinde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Yaz spor okullarını sadece merkezde değil Yuntdağı'nın güzel köylerinde de çocuklarımız spor yapsın, yazı aylarını en iyi şekilde değerlendirsin diye Yunusemre Belediyesi'nin öncülüğünde yaz okulları açıyoruz. Üçpınar, Osmancalı, Pelitalan olmak üzere üç ana merkezde yüzlerce sporcumuz bu imkanlardan yararlanacak. Yuntdağı bölgesindeki çocuklarımıza spor hizmetini götürmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızdan yaz okullarımıza olan yoğun ilgiyi görünce ne kadar doğru bir iş yaptığımızı görüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından Başkan Balaban ve beraberindeki belediye başkan yardımcıları yaz okullarına katılan sporculara Yunusemre Belediyesporun formasını dağıttı.