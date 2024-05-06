Yunus Emre Külliyesi ve Türbesi'nde Atlı Jandarma Ekipleri Yoğun İlgiyle Karşılandı - Son Dakika
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Yunus Emre Külliyesi ve Türbesi'nde Atlı Jandarma Ekipleri Yoğun İlgiyle Karşılandı

Yunus Emre Külliyesi ve Türbesi\'nde Atlı Jandarma Ekipleri Yoğun İlgiyle Karşılandı

Yunus Emre'nin vefatının 703'üncü yıl dönümü dolayısıyla Mihalıççık ilçesinde bulunan Yunus Emre Külliyesi ve Türbesi'nde düzenlenen anma etkinliklerine katılan vatandaşlar, atlı jandarma ekipleriyle ilgi odağı oldu. Vatandaşlar, atlı ekiplerle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

06.05.2024 15:27
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Yunus Emre'nin vefatının 703'üncü yıl dönümü dolayısıyla Yunus Emre Külliyesi ve Türbesi kapısına konumlandırılan atlı jandarma ekipleri vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Yunus Emre, vefatının 703'üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı. Anma etkinlikleri için vatandaşlar kabrin bulunduğu Mihalıççık ilçesinde bulunan Yunus Emre Külliyesi ve Türbesi'nde yoğunluk oluşturdu. Yunus Emre Külliyesi ve Türbesi'nin kapısında konumlandırılan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'na bağlı atlı jandarma ekipleri, başta çocuklar olmak üzere vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar atlı ekiplerle sık sık fotoğraf çekinmeyi ihmal etmedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Jandarma, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yunus Emre Külliyesi ve Türbesi'nde Atlı Jandarma Ekipleri Yoğun İlgiyle Karşılandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunus Emre Külliyesi ve Türbesi'nde Atlı Jandarma Ekipleri Yoğun İlgiyle Karşılandı - Son Dakika
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