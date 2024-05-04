Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu İçin Askılık Üretti - Son Dakika
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Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu İçin Askılık Üretti

Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu İçin Askılık Üretti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bulunan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu için askılık üretti. Öğrenciler, Gediz Fen Lisesi'nin sponsorluğunda askı üretimini gerçekleştirdi ve ihtiyaç olan askılıkları 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu'na teslim etti. Bu dayanışma örneği, okullar arasındaki işbirliğini destekleyen bir örnek olarak değerlendirildi.

04.05.2024 11:28  Güncelleme: 11:31
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yaptıkları çalışmalarla kamuoyunun takdirini kazanan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri bu defa 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu için askılık üreterek teslim ettiler.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Gediz Kaymakamlığı koltuğuna oturan 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Gül Eysa Mamak'ın talebi ile harekete geçen Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojileri bölüm öğretmen ve öğrencileri Gediz Fen Lisesi'nin sponsorluğunda askı üretimine başladı.

1 Eylül İmam Hatip Ortaokulunun sınıflarında ihtiyaç olan askılıkları tamamlayan öğrenciler, askılıkları 1 Eylül İmam Hatip Ortaokuluna teslim ettiler.

Konuyla ilgili konuşan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gökhan Said Mamak, "İnşaat Bölümü öğretmen ve öğrencilerimiz 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin talebine kayıtsız kalmayarak o günden bu ya askılık üretimi gerçekleştirdiler. Üretilen askılıklar 1 Eylül İmam Hatip Ortaokuluna teslim edildi. Kurumlar arası dayanışmayı destekleyen Gediz Fen Lisesine, okulumuz öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Mamak ayrıca, "Gediz Vergi Dairesi kurumundaki bilgisayarların yenilenmesi nedeniyle kullanılabilir ve okulumuzda ihtiyacımızı karşılayacak durumdaki 15 adet bilgisayarı kurumumuza hibe ettiler. Kurumlar arası paylaşım konusunda desteklerinden dolayı Gediz Vergi Dairesi Müdürü Abdülbaki Aydın'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu İçin Askılık Üretti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu İçin Askılık Üretti - Son Dakika
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