Üye Girişi
"Yunus Ne Hoş Demişsin" başlıklı şiir dinletisi gerçekleştirildi - Son Dakika

"Yunus Ne Hoş Demişsin" başlıklı şiir dinletisi gerçekleştirildi

24.12.2021 12:20
"Yunus Ne Hoş Demişsin" başlıklı şiir dinletisi gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Yunus Ne Hoş Demişsin" başlıklı şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Yunus Ne Hoş Demişsin" başlıklı şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Fen Edebiyat Fakültesi ile Dil ve Edebiyat Topluluğu öncülüğünde 2021 "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında; Türk-İslam medeniyetinin yetiştirdiği, Anadolu insanın sevgi ve hoşgörüsünün ete kemiğe bürünmüş hali olan, geçmiş erenlerin hatemi gelecek erenlerin başı Yunus Emre'nin her dem taze kalan fikirlerini yeniden yaşatmak adına Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri tarafından Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda "Yunus Ne Hoş Demişsin" başlıklı bir şiir dinletisi tertip edildi. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencilerinden Sümeyra Özaydın'ın sunuculuğunu yaptığı program Abdulvahap Dursun ve Burak Kaya Tekin'in hazırladığı, Yunus Emre'nin Hacı Bektaş-ı Veli ile karşılaşması ve sonrasında gelişen olayların konu edildiği gösterisi ile başladı. Yunus Emre'nin menkıbevi hayatından bazı kesitlerin anlatıldığı gösterinin ardından Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencilerinden Rüveyda Şahin "Dağlar ile Taşlar ile Çağırayım Mevlam Seni", Ayfer Ören "İşitin Ey Yarenler Aşk Bir Güneşe Benzer", Merve Vurucu "Bize Didar Gerek Dünya Gerekmez", Ayşen Eylül Köroğlu "Kahrın da Hoş Lütfun da Hoş", Sevilay Akyol "Mana Evine Daldık", Melisa Aslan "İki Cihan Zindan İse", Türkan Beyzanur Bağarsakçı "Aşk Makam-ı Alidir", Ahmet Çiftçi "Ben Dervişim Diyene", Emine Obuz "Canlar Canını Buldum", Alparslan Nurullah Yassı "Gönül Çalab'ın Tahtı", Zeynep Karataş "Adım Adım İleri", Derya Yıldırım "İlim İlim Bilmektir", Alican Doğan "Mülk-i Bekadan Gelmişem", Döndü Dursun "Bilirim Seni Yalan Dünyasın", Ferhat Tunçel "Bana Seni Gerek Seni", Serdar Bayton "Hak Bir Gönül Verdi Bana", Zehra Kartal "Göçtü Kervan Kaldık Dağlar Başında" isimli Yunus Emre'nin şiirlerini seslendirdi. Programda Vahit Bostan ise sözleri Yunus Emre'ye ait olan "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" ilahisini okudu.

Şiir dinletisi, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Kanter'in teşekkür konuşmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - KİLİS

Yunus Ne Hoş Demişsin başlıklı şiir dinletisi gerçekleştirildi

YORUMLAR
500

Yunus Emre, Kilis, Türk, Şiir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Yunus Ne Hoş Demişsin' başlıklı şiir dinletisi gerçekleştirildi - Son Dakika


Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi         
12:15
Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçların gerçek fiyatını ortaya çıkaran bu yöntem tam size göre Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçların gerçek fiyatını ortaya çıkaran bu yöntem tam size göre         
12:13
Demirtaş'tan iddialı çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım Demirtaş'tan iddialı çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım         
12:11
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi         
16:20
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07
CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı         
15:02

Son Dakika Haberleri
12:12 "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz
12:11 Demirtaş'tan iddialı çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım
11:45 Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'den ilk hastane fotoğrafı geldi
11:27 Dayakçı öğretmen kendisini bu sözlerle savundu: Bir-iki tokat!
11:26 Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti
11:24 Aralık ayında 106 milyon TL'lik nakdi sosyal destek yapılacak
11:22 Sergen Yalçın: Öyle bir şey yok
11:21 Son Dakika: Merkez Bankası yeni sisteme ilişkin kur alış seviyelerini paylaştı: Dolar 11,67, euro 13,22
11:19 Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'den ilk fotoğraf! Hayati tehlikesi devam ediyor, duyma kaybı yaşayabilir
11:19 Rusya Devlet Başkanı Putin: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret, sanat özgürlüğü değil
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 12:31:41. #1.11#
SON DAKİKA: "Yunus Ne Hoş Demişsin" başlıklı şiir dinletisi gerçekleştirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement