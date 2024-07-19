Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, kentsel dönüşümde halkın güvencesini verdi

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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, kentsel dönüşüm kapsamında Laleli ve Mesir Mahallesi sakinlerine güvence verdi. Başkan Balaban, "Halka rağmen bir şey yapmayacağız" dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, kentsel dönüşüm kapsamına alınan Laleli ve Mesir Mahallesi'nde hak sahipleri ile Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda bir araya geldi. Toplantıya başkan yardımcıları, Mesir Mahallesi Muhtarı Semra Geçer, Laleli Mahallesi Muhtarı Yadigar Şahin, ilgili birim müdürleri ve kentsel dönüşüm projesi yapan firma temsilcileri katıldı. Toplantıda mahalle sakinlerine seslenen Başkan Balaban, halka rağmen hiçbir çalışmanın içerisinde yer almayacaklarının altını çizdi.

Kentsel dönüşüm konusunda halkın hakkını sonuna kadar savunacaklarını belirten Belediye Başkanı Balaban, "Kentsel dönüşüm konusunda Laleli ve Mesir Mahallesinde yaşayan insanlarımızın hakkını belediye olarak sonuna kadar savunacağız. Bu anlamda kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü biz halk için bu görevdeyiz. Bizi siz bu makama getirdiniz. Bu makam bizim değil, sizin makamınız. Olaya bakış açımız budur. Daha önce ilgili firma bize ulaştığında bu konuda muhtarları bilgilendirdim. Firma gelerek görüşlerini sundu, bilgilendirme yaptı. Firmaya da şunu söyledim: 'Bunu onaylamak bizim için yeterli değil. Halkın onaylaması önemli. Halk onaylarsa biz de onaylarız. Bizim buna evet dememiz için halkın çıkarına olduğunu görmemiz lazım' dedik. Hiçbir zaman hiçbir yerde bu firmaya da kapalı kapılar ardında bir görüşme yapmadık, gizli bir ajandamız olmadı, telefon görüşmesi dahi yapmadık. Halkın aleyhineyse bize bin daire de verseler çizip atarız. Bizim için en güzel makam halkın gönlünde olmaktır. Dışarıya çıktığında alnın açık başın dik gezebilmendir" diye konuştu.

Gelen projeleri halka sunacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Balaban konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Herkes gelir projesini anlatır. O projeye halkın büyük ekseriyeti tamam derse gündeme alınır. Halk hayır kardeşim biz güvenmiyoruz. Derse de saygı duyar, yanında yer alırız. Burada ne öncülük yapıyoruz ne de firmanın temsilcisiyiz. Böyle bir şey asla olamaz. Sadece ve sadece halkın temsilcisiyiz, halkın emrindeyiz. Kentsel dönüşümde halkın aleyhine olan hiçbir konuya en küçük bir şekilde katkı vermeyiz. Halk da tamam diyorsa belediye olarak o zaman görevimizi yaparız. Bu anlayıştan daha iyi bir yönetim anlayışı var mı?"

Başkan Balaban'ın konuşmasının ardından hazırladıkları kentsel dönüşüm projesinin sunumunu yapan firma yetkilileri, hak sahiplerinin sorularını yanıtladı. - MANİSA