Yunusemre Belediyesi 2024\'te 1549 Çiftin Nikahını Kıydı

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Yunusemre Belediyesi, 2024 yılında hayatını birleştirmek isteyen bin 549 çiftin nikahını kıydı. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da yıl içerisinde kıydığı 81 nikahta genç çiftlerin heyecanına ortak oldu.

İlçede 2024 yılında yuva kurmak için Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğu birimine başvuran bin 549 çiftin nikahı kıyıldı. Yabancı uyruklu 47 çiftin nikah akdi gerçekleştirilirken; Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da 2024 yılında 81 çiftin nikahını kıydı. Başkan Semih Balaban, hayatlarını birleştiren çiftlerin en mutlu anlarına tanıklık etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Aile, toplumun en sağlam temeli ve en değerli birliğidir. 2024 yılında ilçemizde bin 549 çiftin nikahını kıydık, 81 nikah törenine bizzat katılarak genç çiftlerimizin bu özel günlerine ortak oldum. Onlara, ömür boyu mutluluklar ve huzur dolu bir hayat diliyorum" dedi. - MANİSA