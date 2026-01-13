Yunusemre\'de 2025 yılında bin 464 çift dünyaevine girdi

Yunusemre Belediyesi, 2025 yılı boyunca evlilik yolunda ilk adımı atan bin 464 çiftin nikahını kıydı. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da yıl içerisinde 69 nikah törenine katılarak çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.

Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğu'na 2025 yılında başvuran bin 464 çiftin nikah akdi gerçekleştirildi. İlçede evlenen çiftler arasında yabancı uyruklu 60 çift de yer aldı. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ise yıl boyunca 69 nikahı bizzat kıyarak genç çiftlerin en özel günlerinde yanlarında oldu.

Nikah törenlerinde çiftlerin heyecanına ortak olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Balaban, aile kurumunun toplumun temel taşı olduğunu vurguladı. Başkan Balaban, "Aile, toplumun en sağlam temeli ve en değerli birliğidir. 2025 yılında ilçemizde bin 464 çiftin nikahını kıydık. Bunlardan 69'unu bizzat ben kıyarak genç çiftlerimizin bu özel günlerine ortak oldum. Hayatlarını birleştiren tüm çiftlerimize ömür boyu mutluluklar ve huzur dolu bir yaşam diliyorum" dedi. - MANİSA