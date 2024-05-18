Yunusemre Belediyesi\'nden Ata\'ya Saygı Yürüyüşü

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Yunusemre Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Ata'ya Saygı" yürüyüşü düzenlendi. Belediye Başkanı Semih Balaban'ın da katıldığı yürüyüş, Uncubozköy Camisi önünde başlayıp 100. Yıl Meydanı'nda sona erdi.

Yunusemre Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Ata'ya Saygı" yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve Yunusemre Belediyespor'un sporcuları katıldı. Uncubozköy Camisi önünden başlayan yürüyüşte ellerinde bayrak tutan vatandaşlar ise balkonlarından destek verdiler. Uncubozköy Mahallesi'nin tamamının yürünmesinin ardından Mimar Sinan Bulvarı üzerinden 100. Yıl Meydanı'nda ulaşıldı. Burada Gençlik Haftası kapsamında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan sahnede bir konuşma gerçekleştiren Başkan Balaban, etkinliğe katılanların bayramını kutlayarak, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyoruz. Biz de bu hafta Ulu Önder, kurucumuz ve kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk'ü Yunusemre Belediyesi olarak anma amacıyla bir araya geldik. Yunusemre Belediyesi'nin bundan sonra her ulusal günde bu etkinliklerini göreceksiniz. Bayramımızın 105. yıldönümünü kutluyorum. Katılım sağladığınız için hepinize teşekkür ediyorum. " dedi. - MANİSA