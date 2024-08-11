Yunusemre Belediyesi\'nden kadınlara kuaförlük hizmeti

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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın eşi Serap Balaban'ın öncülüğünde başlatılan "Her Kadın Güzeldir Projesi", Karakoca, Sarıkaya, Recepli ve Asmacık mahallesi ile devam etti.

Yunusemre'de yaşayan kadınların kişisel ihtiyaçları düşünülerek hayata geçirilen "Her Kadın Güzeldir" projesi sürüyor. Projenin bu haftaki durağı Karakoca, Sarıkaya, Recepli ve Asmacık Mahallesi oldu. Çalışmaya Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın Eşi Serap Balaban, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, Yunusemre Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şaver Yüksel, Yunusemre Belediyesi hanım lokallerinde hizmet veren kuaförler ve bölgede yaşayan kadınlar katıldı. Proje kapsamında 4 mahallede yaşayan kadınlara kuaförlük hizmeti verildi. Kadınlar projeden memnuniyetini dile getirerek Yunusemre Belediyesi'ne, Başkan Balaban ile eşi Serap Balaban'a teşekkür etti. Kuaförlük hizmetine ulaşmakta güçlük çeken kadınlar için gerçekleştirilen proje kapsamında her hafta ilçenin belirli mahallelerinde kuaförlük hizmeti verilecek. - MANİSA