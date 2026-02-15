Kadınlara özel ibadet ve sosyal yaşam alanı Seyitli'de hizmete açıldı - Son Dakika
15.02.2026 17:59  Güncelleme: 18:01
Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Seyitli Mahallesi'nde atıl durumdaki iki yapıyı yenileyerek kadınların ibadet ve sosyal yaşam alanı haline getirdi. Proje, hayırseverlerin desteğiyle hayata geçirildi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Seyitli Mahallesi'nde atıl durumdaki iki yapının yenilenerek kadınlara yönelik ibadet ve sosyal yaşam alanına dönüştürülmesini yerinde inceledi. Başkan Balaban, projeye destek veren hayırseverlere teşekkür ederek, mahalleye değer katan önemli bir hizmeti daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Semih Balaban, Seyitli Mahallesi'nde yapımı tamamlanan iki yeni alanı ziyaret etti. Yunusemre Belediyesi ile hayırsever vatandaşların iş birliğinde hayata geçirilen projeyle, uzun süredir kullanılmayan iki bina baştan sona yenilenerek kadınların hem ibadet edebilecekleri hem de bir araya gelerek sosyalleşebilecekleri bir yaşam alanına dönüştürüldü.

Başkan Balaban'a incelemeleri sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen, Seyitli Mahalle Muhtarı İbrahim Gürcan, projeye destek veren hayırseverler ve mahalle sakinleri eşlik etti.

Mahalleye kazandırılan hizmetin önemine dikkat çeken Başkan Balaban, "Seyitli Mahallemize değer katan önemli bir eseri daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Atıl durumdaki iki yapıyı yenileyerek kadınlarımız için hem ibadetlerini gönül rahatlığıyla yerine getirebilecekleri hem de dayanışma içinde bir araya gelebilecekleri bir alan oluşturduk" dedi.

Projeye katkı sunan hayırseverlere ve Mahalle Muhtarı İbrahim Gürcan'a teşekkür eden Balaban, kadınların sosyal hayat içinde daha aktif rol alabilmeleri adına benzer çalışmaların süreceğini ifade etti.

Seyitli Mahalle Muhtarı İbrahim Gürcan ise mahalleye kazandırılan yeni alanlar dolayısıyla Başkan Balaban ve emeği geçenlere teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Balaban, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
