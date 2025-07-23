Yunusemre Belediyesi\'nden Kalite ve Çevre Yönetimi Denetimi

Yunusemre Belediyesi, sahip olduğu İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgeleri kapsamında, TSE Ankara Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yıllık ara denetimlerle vatandaşlara daha kaliteli, sağlıklı ve çevreye duyarlı hizmet sunmayı hedefliyor.

İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelerine sahip olan Yunusemre Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Ankara Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen yıllık ara denetim sürecini sürdürüyor. Vatandaşlara daha kaliteli ve çevreci hizmet sunulması amacıyla gerçekleştirilen denetimler, 24 Temmuz 2025 Perşembe gününe kadar devam edecek. TSE tarafından yapılan denetimler kapsamında belediye hizmetlerinin kalite ve çevre standartlarına uygun şekilde sürdürülebilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda, denetim süresi boyunca birim müdürlükleri ve ilgili personellerle çeşitli değerlendirmeler yapılıyor. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da TSE Ankara Bölge Müdürlüğü denetçilerini makamında ağırladı. Denetimlerin belediye açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Balaban, "Amacımız, Yunusemreli vatandaşlarımıza daha kaliteli, sağlıklı ve çevreye duyarlı hizmet sunmaktır" dedi.

Ziyaretin ardından TSE denetçileri, belediyenin ilgili birimlerinde görevli personelle görüşmeler gerçekleştirerek denetim sürecine devam etti. - MANİSA