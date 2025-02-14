Yunusemre Belediyesi\'nden Sevgililer Günü\'nde Anlamlı Etkinlik

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Yunusemre Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 40 yıldan uzun süre evli kalan 41 çifti bir araya getirdi. Kültür Park'ta Sevgi dolu anların yaşandığı programa, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve eşi Serap Balaban da katılarak çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.

Yunusemre Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevginin zamana meydan okuduğunu bir kez daha gösterdi. 40 yılı aşkın süredir birbirine gönülden bağlı 41 çifti Yunus Emre Kültür Parkı'nda ağırlayan belediye, aşkın ve vefanın en güzel örneklerini bir araya getirdi. Yunuspark'ta düzenlenen programa Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve eşi Serap Balaban'ın yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Haydar İzci ile eşi ve Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ile ilgili birimlerin müdürleri katıldı.

"Sevgi günlere sığmaz"

Kahvaltıda konuşan Başkan Balaban, bugünün yalnızca sembolik bir gün olduğuna dikkat çekerek, "Sevgi 14 Şubatlara sığmayan her gün yaşanan bir semboldür bizler için. Sevgiyi o kadar güzel sarmalamışsınız ki 40 yıl su gibi akıp gitmiş. 14 Şubat Sevgililer Gününüz kutlu olsun. Burada sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Misafirlerimiz arasında 64 yıldır evli olan bir büyüğüme rastladım. Benim yaşımdan büyük evli olan bu çift beni çok duygulandırdı. Güzel birlikteliğinizi bu kadar uzun süre sürdürdüğünüz için önünüzde saygıyla eğiliyorum" dedi.

40 yıllık çiftlerden gençlere tavsiyeler

40 yıldan uzun süredir evli olan ve hayatı paylaşan çiftlerin tecrübelerini paylaştığı programda, gençlere tavsiyelerde bulunan çiftler, evlilikte dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: "Uzun evlilik karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüyle mümkün. Yeni evlilerin birbirlerini anlamaya çalışmaları çok önemli. Empati yapmaları gerekiyor. Sabır mutlu evliliğin en önemli paydaşlarından. Dayanışma ruhu ve hayatın yükünü birlikte sırtlamaları gerekiyor. Ev ekonomisinin yönetiminde çiftler birlikte karar almalı ve harcamalarını aile ekonomilerine göre ayarlamaları gerekiyor. Lüzumsuz yapılan harcamalar çiftlerimize problem olarak geri dönüyor. Sevgi saygı anlayış empati ve sadakat mutlu evliliğin formülüdür." - MANİSA