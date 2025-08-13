Yunusemre Belediyesi\'nden Taksici Esnafına Ziyaret

Yunusemre Belediyesi, ilçede esnafla birebir iletişim kurmak amacıyla başlattığı "Esnaf Güçlendirme Projesi" kapsamında taksici esnafını ziyaret etti. İlçedeki tüm taksi duraklarını tek tek dolaşan belediye ekipleri, taksici esnafının talep ve önerilerini dinledi.

Yunusemre Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yürütülen Esnaf Güçlendirme Projesi başladı. Proje doğrultusunda ilk olarak ilçedeki taksi durakları ziyaret edildi. Belediye personeli, duraklarda görev yapan taksici esnafıyla birebir görüşmeler yaparak hem sohbet etti hem de karşılaştıkları sorunları dinledi. Ziyaretler sırasında Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın selamı da esnafa iletildi. Ziyaretlerde dile getirilen tüm sorunlar, talepler ve öneriler belediye ekipleri tarafından detaylı şekilde kayıt altına alındı.

Halkla ve esnafla doğrudan temas kurmayı önemsediklerini ifade eden Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızla ve esnafımızla iç içe olmayı ilke edindik. Taksici esnafımız, ilçemizin ulaşım altyapısında önemli bir yer tutuyor. Onların yaşadığı sorunları yerinde dinleyerek çözüm üretmeyi ve taleplerine hızlıca yanıt vermeyi amaçlıyoruz. Bu ziyaretlerle sadece dinlemekle kalmıyor, aynı zamanda güvene dayalı bir bağ kuruyoruz. Onların önerileri bizim için çok kıymetli. Bu ziyaretlerimiz sürecek, her zaman esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA