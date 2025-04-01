Yunusemre Belediyesi\'nden Yeni Sosyal Tesis Açılışı

Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı bölgesinde halkın sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla inşa edilen Örencik Sosyal Tesisleri'ni düzenlenen törenle hizmete açtı.

Yunusemre Belediyesi halkın refah ve huzurunu artırmak adına projelerine aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde hizmete giren Bağyolu Sosyal Tesisleri'nin ardından, Örencik Sosyal Tesisleri de tamamlanarak bölge sakinlerinin kullanımına sunuldu. Açılış törenine Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve eşi Serap Balaban'ın yanı sıra Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan, Mehmet Mesut Doğan, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda bölge sakini katıldı.

Törende bir konuşma yapan Başkan Semih Balaban, Örencik halkının Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Burada bizden önce yapımına başlanan bir eser vardı. Bu eseri hayata geçiren önceki belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Kim taş üstüne taş koyuyorsa, bizim için değerlidir. Bu tesisi tamamlamak bize nasip oldu. Arkadaşlarımla birlikte Örencik halkına ve Yuntdağı'na bu güzel hizmeti kazandırdık. Ben de eşimden dolayı Yuntdağlı sayılırım, bu bölge benim için ayrı bir önem taşıyor. Yuntdağlı olan Başkan Yardımcımız Emine Özge Arslan, ilçe başkanımız Mehmet Arslan ve meclis üyelerimiz de burada. Biz, gücümüz ve imkanlarımız ölçüsünde böyle projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dört yıl içinde ekonomimizi düzenleyerek tüm mahallelerimize eşit hizmet sunacağız" dedi.

Açılış konuşmasının ardından kesilen kurdela töreniyle tesis, Örencik halkının hizmetine açıldı. Bölge sakinleri de tesisin bölgeye kazandırdığı sosyal ve kültürel imkanlardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. - MANİSA