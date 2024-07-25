Yunusemre Belediyesi Sokak Hayvanlarını Kısırlaştırmaya Başlıyor

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(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, bir hafta içerisinde sokak hayvanlarını kısırlaştırmaya başlayacaklarını duyurdu. Balaban, "Bizden önceki 10 yılda bir tane hayvan kısırlaştırılmamıştır. Yılda 5 bin hayvan kısırlaştırılsaydı, bugün 50 bin hayvan sokakta yaşamazdı. 117 dönümlük hayvan yaşam merkezinin bir bölümünü de hizmete açacağız" dedi.

Başkan Balaban, makamında basın mensuplarını ağırladı, belediye çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Başkan Balaban, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edilen "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin ardından ilçede kısırlaştırma çalışmalarına bir hafta içerisinde başlayacaklarını kaydetti.

Kendisinden önceki 10 yıllık dönemde tek bir hayvanın bile kısırlaştırmadığına dikkati çeken Balaban, şöyle konuştu:

"Sokak hayvanları önemli bir konu. Bu konuda CHP'nin tavrı bellidir. Bu sorunun büyümesinin temel nedeni hayvanların kısırlaştırılmamasıdır. Bizden önceki 10 yılda bir tane hayvan kısırlaştırılmamıştır. Yılda 5 bin hayvan kısırlaştırılsaydı, bugün 50 bin hayvan sokakta yaşamazdı. Bu konuda bir haftaya kadar kısırlaştırmaya başlayacağız. 117 dönümlük hayvan yaşam merkezinin bir bölümünü de hizmete açacağız. 10 yılda köpek kısırlaştırmazsanız bugün bu sorunla karşılaşırsınız. Bu konuda da gereğini yapacağız."