Yunusemre\'de \'Her Kadın Güzeldir Projesi\' devam ediyor

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(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın eşi Serap Balaban'ın öncülüğünde başlatılan 'Her Kadın Güzeldir Projesi'nin ikinci durağı, Üçpınar Mahallesi oldu.

Yunusemre'de yaşayan kadınların kişisel ihtiyaçları düşünülerek hayata geçirilen 'Her Kadın Güzeldir Projesi' Üçpınar Mahallesi ile devam etti. Gerçekleştirilen çalışmaya, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın eşi Serap Balaban, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, Yunusemre Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şaver Yüksel, Yunusemre Belediyesi Hanım Lokalleri'nde hizmet veren kuaförler ve bölgede yaşayan kadınlar katıldı. Proje kapsamında kadınlara kuaförlük hizmeti sunuldu.

Kadınlar, projeden memnuniyetini dile getirirken, Yunusemre Belediyesi'ne, Başkan Balaban ile eşi Serap Balaban'a teşekkür etti. Kuaförlük hizmetine ulaşmakta güçlük çeken kadınlar için gerçekleştirilen proje kapsamında her hafta ilçenin belirli mahallelerinde kuaförlük hizmeti verilecek.