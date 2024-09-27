Yunusemre\'de \'Her Kadın Güzeldir Projesi\' Osmancalı Mahallesi\'nde Devam Ediyor

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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın eşi Serap Balaban'ın öncülüğünde başlatılan 'Her Kadın Güzeldir Projesi'nin bu haftaki durağı Osmancalı Mahallesi oldu. Mahallede yaşayan kadınların kuaför ihtiyacı belediye ekiplerince giderildi.

Yunusemre'de yaşayan kadınların kişisel ihtiyaçları düşünülerek hayata geçirilen 'Her Kadın Güzeldir Projesi' sürüyor. Projenin bu haftaki durağı Osmancalı Mahallesi oldu. Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkanı Yardımcısı Emine Özge Arslan, Yunusemre Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şaver Yüksel, Yunusemre Belediyesi Yunusemre Halk Eğitim Müdürlüğü'nden kurs öğretmenleri, belediye personeli, kursiyerler ve bölgede yaşayan kadınlar katıldı. Proje kapsamında Osmancalı Mahallesi'nde 40, bu zamana kadar ise toplamda 16 mahallede yaşayan 540 kadına kuaförlük hizmeti verildi. Kadınlar projeden duydukları memnuniyetini dile getirerek Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve eşi Serap Balaban'a teşekkür etti. Kuaförlük hizmetine ulaşmakta güçlük çeken kadınlar için gerçekleştirilen proje kapsamında her hafta ilçenin belirli mahallelerinde kuaförlük hizmeti verilmeye devam edecek. - MANİSA