Yunusemre'de Kurban Kesim Yerleri Belli Oldu

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Yunusemre ilçesinde kurban kesim yerleri belli olurken, Arife günü 2 noktada da pazar kurulacak.

İlçede vatandaşların Kurban Bayramı'nı en güzel şekilde geçirmesi için çalışan Yunusemre Belediyesi, bayram hazırlıklarını tamamladı. Yunusemre'de vatandaşlar, kurbanlarını Laleli, Karaköy, Horozköy ve Muradiye Pazaryeri itfaiye bahçesinde kurbanını kesebilecek. Kesim noktalarının dışındaki sokaklarda, meydanlarda, caddelerde, parklarda ve kamuya ait olan yerlerde kurban kesimi yapan kişilere kaymakamlık bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından cezai işlem uygulanacak.

İlçede ayrıca Arife günü Laleli ve Horozköy pazarı kurulacak. Vatandaşlar bayram öncesi alışverişlerini bu pazarlardan yapabilecek. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı için hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram süresince teyakkuzda olacak, vatandaşlarımızın bayramlarını en güzel şekilde geçirmeleri için çalışacağız" diye konuştu. - MANİSA