Yunusemre’den evlenecek çiftlere büyük destek

Yunusemre Belediyesi, artan düğün maliyetleri karşısında evlilik hazırlığı yapan çiftlere nefes aldıracak önemli bir sosyal projeyi sürdürüyor. Gelinlik, tesettür gelinlik, bindallı, abiye ve sünnetlik kıyafetler uygun fiyatlarla kiralanırken, bağışlanan ürünler de yeniden değerlendirilerek hem aile bütçesine hem de israfın önlenmesine katkı sağlanıyor.

Yunusemre Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında hayata geçirdiği Gelinlik Mağazası ile evlilik hazırlığında olan çiftlerin artan düğün masraflarını azaltmaya devam ediyor. Belediye, gelinlik, tesettür gelinlik, bindallı, abiye ve sünnetlik kıyafetlerini uygun fiyatlarla kiralayarak vatandaşların bütçesine destek oluyor.

Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte yoğun ilgi gören Gelinlik Mağazası, genç çiftlerin en önemli ihtiyaçlarından biri olan özel gün kıyafetlerini ekonomik şartlarda temin etmelerine imkan sağlıyor. Aynı zamanda vatandaşlar tarafından bağışlanan gelinlikler özenle temizlenip bakımları yapıldıktan sonra yeniden kullanıma sunularak hem dayanışma kültürü güçlendiriliyor hem de israfın önüne geçiliyor.

Yunusemre Belediyesi, bu uygulamayla aile bütçesine katkı sağlarken sürdürülebilir tüketimi de teşvik ediyor. Gençlerin yuva kurma sürecini kolaylaştırmayı hedefleyen proje kapsamında gelinlik, bindallı ve abiye kiralamak isteyen vatandaşlar, Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nın 1. katındaki Gelinlik Mağazası'na başvurabiliyor. Vatandaşlar ayrıca Yunusemre Belediyesi Çağrı Merkezi'nin 444 62 09 numaralı hattından da detaylı bilgi alabiliyor.