Başkan Demirçalı, iftarda Ateş ailesinin misafiri oldu

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Ramazan ayının ilk iftarında Ateş ailesinin misafiri oldu. Başkan Demirçalı'ya ziyaretinde eşi Fidelya Demirçalı da eşlik etti.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, iftarda ilçede yaşayan ailelere konuk oluyor. Demirçalı, Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan Ateş ailesi ile iftar öncesi öncesinde bir araya geldi. Başkan Demirçalı, ev halkıyla sohbet etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Demirçalı, ailenin engelli kızı Naz ile de yakından ilgilendi. Hacı Ateş ve ailesiyle birlikte iftar yapan Demirçalı, misafirperverlikleri dolayısıyla aileye teşekkür etti. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çeken Demirçalı, tutulan oruçların kabul olmasını temenni etti.

İftar programının ardından yatalak hasta olan aile büyüğü Pakize Ateş'i de ziyaret eden Başkan Demirçalı, geçmiş olsun dileklerini iletti. - ADANA