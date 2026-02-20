Başkan Demirçalı, iftarda Ateş ailesinin misafiri oldu - Son Dakika
Son Dakika

Başkan Demirçalı, iftarda Ateş ailesinin misafiri oldu

Başkan Demirçalı, iftarda Ateş ailesinin misafiri oldu
20.02.2026 11:10
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Ramazan ayının ilk iftarında Ateş ailesinin misafiri oldu. Demirçalı, aile ile samimi sohbetler gerçekleştirdi ve engelli kızı Naz ile yakından ilgilendi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Ramazan ayının ilk iftarında Ateş ailesinin misafiri oldu. Başkan Demirçalı'ya ziyaretinde eşi Fidelya Demirçalı da eşlik etti.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, iftarda ilçede yaşayan ailelere konuk oluyor. Demirçalı, Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan Ateş ailesi ile iftar öncesi öncesinde bir araya geldi. Başkan Demirçalı, ev halkıyla sohbet etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Demirçalı, ailenin engelli kızı Naz ile de yakından ilgilendi. Hacı Ateş ve ailesiyle birlikte iftar yapan Demirçalı, misafirperverlikleri dolayısıyla aileye teşekkür etti. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çeken Demirçalı, tutulan oruçların kabul olmasını temenni etti.

İftar programının ardından yatalak hasta olan aile büyüğü Pakize Ateş'i de ziyaret eden Başkan Demirçalı, geçmiş olsun dileklerini iletti. - ADANA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Demirçalı, iftarda Ateş ailesinin misafiri oldu - Son Dakika

