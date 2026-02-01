Yüreğir Belediyesi selde mağdur olan vatandaşları yalnız bırakmadı

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, yaşanan sel sonrası hiçbir vatandaşın yalnız bırakılmadığını söyledi.

Yoğun yağış sonrası oluşan olumsuzlukların giderilmesi amacıyla Yüreğir Belediyesi ekipleri hızla sahaya inerken, temizlik ve iyileştirme çalışmaları ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak başlatıldı. Belediye ekipleri, su baskınlarından etkilenen sokak ve evlerde temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürdü.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı da Adana genelinde etkili olan yoğun yağışların ardından ilçede mahalleleri ziyaret ederek, evleri su baskınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi. Demirçalı, yaşanan mağduriyetleri yerinde dinleyerek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretler sırasında açıklamalarda bulunan Demirçalı, hiçbir vatandaşın yalnız bırakılmadığını vurgulayarak, "Zor günler dayanışmayla aşılır. Yüreğir'de kimse bu süreci tek başına yaşamayacak. Belediyemizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz," dedi. - ADANA