Yüreğir Belediyesi Kurban Bayramı için satış ve kesim noktalarını belirledi - Son Dakika
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Yüreğir Belediyesi Kurban Bayramı için satış ve kesim noktalarını belirledi

Yüreğir Belediyesi Kurban Bayramı için satış ve kesim noktalarını belirledi

Yüreğir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçede kurban satış ve kesim noktalarını belirledi. İlçe genelinde 4 noktada kurban satışı yapılacak.

30.05.2024 10:15  Güncelleme: 10:16
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Yüreğir Belediyesi yaklaşan kurban bayramı öncesi ilçede kurban satış ve kesim noktalarını belirledi. Bu yıl ilçe genelinde 4 noktada kurban satışı yapılacak.

Yüreğir Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlıkların temiz ve hijyenik şartlarda satış ve kesim işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alarak ilçe sınırları içerisinde çalışmalarını tamamladı.

Yüreğir'de kurban satış ve kesim yerleri olarak Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzeri Yüreğir Devlet Hastanesi yanı, Akıncılar Mahallesi Kapalı Semt Pazarı yanı, Kışla Mahallesi Muharrem Gülergin Stadı yanı, Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yanı belirlendi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla bayram öncesi önlemler ve temizlik çalışmalarının titizlikle yapıldığını belirterek, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve sağlık içerisinde geçirmeleri için Temizlik, Zabıta, Fen İşleri ve Park Bahçeler başta olmak üzere ilgili tüm müdürlüklerin hizmetlerini aksatmadan sürdüreceğini söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yüreğir Belediyesi Kurban Bayramı için satış ve kesim noktalarını belirledi - Son Dakika

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