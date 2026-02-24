Yüreğir Belediyesi'nden Serinevler'de birlik ve beraberlik iftarı - Son Dakika
Yüreğir Belediyesi'nden Serinevler'de birlik ve beraberlik iftarı

Yüreğir Belediyesi\'nden Serinevler\'de birlik ve beraberlik iftarı
24.02.2026 19:50  Güncelleme: 19:52
Yüreğir Belediyesi, Serinevler Kapalı Semt Pazarı'nda düzenlediği iftar programında vatandaşları bir araya getirdi. Başkan Ali Demirçalı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Ramazan'ın manevi atmosferi ve birlik duygusu ön plana çıktı.

Yüreğir Belediyesi, Serinevler Kapalı Semt Pazarı'nda düzenlediği iftar programında vatandaşları birlik ve beraberlik sofrasında buluşturdu. Yoğun katılımla gerçekleşen programda Ramazan ayının manevi atmosferi paylaşıldı.

İftar programına Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ev sahipliği yaptı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ilahiler de seslendirildi. Vatandaşlar aynı sofrada oruç açmanın huzurunu yaşarken, Ramazan'ın dayanışma ve paylaşma ruhu ön plana çıktı.

İftar öncesi konuşan Başkan Ali Demirçalı, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, "Bu mübarek ayda hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yüreğir'de dayanışmayı büyütmeye, sosyal belediyecilik anlayışıyla hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Program, duaların ardından vatandaşların iftarını yapmasıyla sona erdi. - ADANA

