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Yüreğir Belediyesi ve PTT Adana Başmüdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Yüreğir Belediyesi ve PTT Adana Başmüdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Yüreğir Belediyesi ile PTT Adana Başmüdürlüğü arasında yapılan konteynerlerin PTT Tahsilat Merkezi olarak kullanılması amacıyla işbirliği ve ortak hizmet protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Yüreğir'de bulunan konteynerler PTT Tahsilat Merkezleri olarak hizmet verecek.

Yüreğir Belediyesi ve PTT Adana Başmüdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
28.12.2023 - 12:08,  Güncelleme: 12:14
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Yüreğir Belediyesi ile PTT Adana Başmüdürlüğü arasında belediye tarafından yapılan konteynerlerin PTT Tahsilat Merkezi olarak kullanılması amacı ile işbirliği ve ortak hizmet protokolü imzalandı.

Valilik makamında gerçekleştirilen imza törenine Vali Yavuz Selim Köşger, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve Adana PTT Başmüdürü Korkmaz Gencer katıldı. İmzalanan protokol hakkında değerlendirmede bulunan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, çözüm üreten bir anlayışla hizmet sunduklarını belirterek, "Yüreğir'imiz için çalışmaya, şehrimize değer katmaya devam ediyoruz. Şantiyemizde özel olarak üretimini yaptığımız konteynerlerimiz Kışla, Karacaoğlan, Yavuzlar mahallelerimiz ve Beşocak Meydanı'nda PTT Tahsilat Merkezleri olarak hizmet verecek" dedi.

PTT Başmüdürü Korkmaz Gencer, PTT Tahsilat Merkezlerinde her türlü tahsilat, para yatırma, posta, kargo gönderme, sigorta ve askerlik borçlanmasına kadar tüm işlemlerin yapılabileceğini söyledi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ise emeği geçenlere teşekkür ederek, protokolün Adana için hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından Yüreğir Belediyesi ve PTT Adana Başmüdürlüğü arasında işbirliğini düzenleyen protokol imzalandı. - ADANA

Kaynak: İHA
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