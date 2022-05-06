Yüreğir'de 4 yeni tesis açılışa hazırlanıyor - Son Dakika
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Yüreğir'de 4 yeni tesis açılışa hazırlanıyor

06.05.2022 12:25
Yüreğir'de 4 yeni tesis açılışa hazırlanıyor

Yüreğir Belediyesi, Akdeniz Mahallesi Çok Amaçlı Spor Salonu, PTT Evleri Mahallesi Çok Amaçlı Spor Salonu, Kışla Mahallesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Cumhuriyet Mahallesi Gençlik Merkezi'ni hizmete sunmak için gün sayıyor.

Yüreğir Belediyesi, Akdeniz Mahallesi Çok Amaçlı Spor Salonu, PTT Evleri Mahallesi Çok Amaçlı Spor Salonu, Kışla Mahallesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Cumhuriyet Mahallesi Gençlik Merkezi'ni hizmete sunmak için gün sayıyor. Çalışmaları tamamlanan tesislerde açılışlar için son hazırlıklar yapılıyor.

Yüreğir Belediyesi'nin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı işbirliği ile Akdeniz Mahallesi'nde projelendirdiği Çok Amaçlı Spor Salonu'nda çalışmalar tamamlandı. 895 metrekare kapalı alanda hizmet verecek tesisin içerisinde standart boyutlarda basketbol sahası, voleybol sahası, yönetim, hakem, antrenör ve soyunma odaları bulunuyor. Çevre düzenlemesi de tamamlanan ve çok yakında açılışı planlanan spor salonu bölgede önemli bir eksikliği gidermiş olacak.

Yüreğir Belediyesinin ilçeye kazandırdığı bir diğer tesis, PTT Evleri Mahallesi Çok Amaçlı Spor Salonu. 895 metrekare kapalı alana sahip olan spor salonu, basketbol sahası, voleybol sahası, soyunma, hakem ve antrenör odaları ile Yüreğirli sporcuları geleceğe hazırlayacak. Tesiste spor kursları başladı.

Açılışa hazırlanan 4 tesisten biri de Kışla Mahallesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu. Yüreğir Belediyesinin, sportif alandaki önemli yatırımlarından biri olan yüzme havuzundaki çalışmalar da tamamlanmak üzere. 1.260 metrekare kapalı alanda projelendirilen, içerisinde 25 x 12,5 ölçülerinde yarı olimpik yüzme havuzu, mini tribün, soyunma ve antrenör odaları ile engelli soyunma odaları bulunan tesis Haziran ayında hizmete girecek.

Cumhuriyet Mahallesi Gençlik Merkezi ise 470 metrekare kapalı alanı, 1 adet konferans salonu, 5 adet dersliği, yönetici ve eğitici odaları ile gençlerin yeni buluşma noktası oluyor. Resmi açılışı için gün sayılan tesis modern çalışma ortamları ve kütüphanesi ile de Yüreğirli gençlere hizmet verecek.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, daha sağlıklı nesiller yetiştirmek, özellikle gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirmek için, farklı spor branşlarında birçok projeye imza attıklarını belirterek,

"Yüreğirimize kazandırdığımız bu dört eser, inşallah uzun yıllar boyunca halkımıza hizmet verecek. Adana'mızı bölgesel, ulusal ve uluslararası spor turnuvalarda başarıyla temsil edecek gençlerimiz bu tesislerimizde yetişecek. Yeni tesislerimizin Adana'mıza, Yüreğir'imize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - ADANA

Yüreğir'de 4 yeni tesis açılışa hazırlanıyor
Yüreğir'de 4 yeni tesis açılışa hazırlanıyor
Yüreğir'de 4 yeni tesis açılışa hazırlanıyor
Yüreğir'de 4 yeni tesis açılışa hazırlanıyor

YORUMLAR
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Yüreğir Belediyesi, Akdeniz, Yüzme, PTT, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yüreğir'de 4 yeni tesis açılışa hazırlanıyor - Son Dakika


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