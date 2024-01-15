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Yurttaki akşam yemeğinde tantuni yiyen onlarca öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Yurttaki akşam yemeğinde tantuni yiyen onlarca öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'da kaldıkları yurttaki akşam yemeğinde yedikleri tantuniden zehirlenen çok sayıda öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Şu ana kadar 60'dan fazla öğrencinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yurttaki akşam yemeğinde tantuni yiyen onlarca öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
15.01.2024 - 22:48,  Güncelleme: 22:50
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Yurttaki akşam yemeğinde tantuni yiyen onlarca öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

KASTAMONU - Kastamonu'da kaldıkları yurttaki akşam yemeğinde yedikleri tantuniden zehirlenen çok sayıda öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Şu ana kadar 60'dan fazla öğrencinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da bulunan Hüma Hatun Kız Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, akşam yemeğinde kendilerine verilen tantuniden yedi. Yedikleri yemekten bir süre sonra mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve ishal şikayeti yaşayan öğrenciler, sabah saatlerinde ambulans ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, müşahede altına alındı. Şu ana kadar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine 60'dan fazla öğrencilinin müracaat ettiği öğrenildi.

Hastanede tedavisi tamamlanan bazı öğrenciler ise taburcu edildi.

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye giden öğrencilerden Beyzanur Kar, "Yediğimiz tavuktan dolayı zehirlendik. Akşam yemeğinde tavuk tantuni vermişlerdi bizlere, onu yedikten sonra zehirlendik. Akşam yemeğinde yemiştik fakat belirtileri sabah saatlerinde olmaya başladı. İshal, kusma, mide bulantısı şikayetlerimiz oluştu. Bu şikayetler oluşunca ambulansı aradık ve hastaneye tedavi olmaya geldik. Şu ana kadar 60-65 civarında arkadaşım hastaneye kaldırıldı. Bugün sınavım vardı, tedavim tamamlanırsa sınava yetişmeye çalışıyorum" dedi.

(Vİ-MK-ÖK-Y)

Kaynak: İHA
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