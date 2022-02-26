Yürüyüş yolunun yeni yüzü beğeni topluyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinden yeni yürüyüş yolunda son dokunuşlar devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yolda oturma grupları ve yeşillendirme çalışmaları, gece de yeni ve modern aydınlatma dizaynıyla vatandaşlardan beğeni topluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi çınar ağaçlarının gölgesinde uzayıp giden İzmit yürüyüş yolundaki yenileme ve yayalaştırma projesinde son dokunuşlar devam ediyor. Kentin önemli sembollerinden olan yürüyüş yolunun yeni ve modern yüzü çevre esnafından ve vatandaşlardan takdir topluyor. Büyükşehir'e bağlı ekiplerin belli alanlarda son dokunuşları yaptığı yeni yürüyüş yolu projesi kapsamında şehir merkezinde çok büyük bir görsel değişim yaşandı. Alemdar Caddesi ile Merkez Bankası arasında bulunan Hürriyet Caddesi yayalaştırılarak trafiğe kapatıldı. Gün içerisinde çok sayıda insanın alışveriş, sosyal alanlar, yeme içme yerleri ve iş merkezleri için ziyaret ettiği, çalışanların öğlen arasında yürüyüş yaptığı, okullar nedeniyle öğrenciler ve veliler tarafından da yoğun kullanılan yeni yürüyüş yolu yeni ve modern görüntüsüyle örnek teşkil ediyor. - KOCAELİ