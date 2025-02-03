Yusuf Alemdar: Yenikent Metrobüs Hattı Kısa Sürede Tamamlanacak - Son Dakika
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Yusuf Alemdar: Yenikent Metrobüs Hattı Kısa Sürede Tamamlanacak

Yusuf Alemdar: Yenikent Metrobüs Hattı Kısa Sürede Tamamlanacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Yenikent bölgesindeki ihtiyaçları değerlendirmek üzere vatandaşlarla bir araya geldi. Metrobüs hattı projesinin kısa süre içinde tamamlanacağının müjdesini verdi.

03.02.2025 13:17  Güncelleme: 13:19
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Yenikent bölgesini ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Alemdar, bölgenin ihtiyaçları hakkında fikir alışverişinde bulundu ve bölgenin cazibesini artıracak metrobüs hattının en kısa süre içinde tamamlanarak hizmete alınacağını söyledi.

İlk ziyaretini Yenikent Karaman Dayanışma ve Yaşatma Derneği'ne yapan Başkan Yusuf Alemdar, burada Dernek Başkanı Mustafa Çalık ve yönetimiyle bir araya geldi. Bölge esnaflarını ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu. Ziyaretlerine 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde devam eden Başkan Alemdar, 15 Temmuz Camili Mahallesi İmamı Azam Camii Derneği ziyareti sonrası Yenikent Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Mustafa Kemal Cerrahoğlu, yönetimi ve mahalle sakinleriyle Bisiklet Mola Kıraathanesi'nde buluştu. Çay sohbeti eşliğinde bölgenin ihtiyaçlarının masaya yatırıldığı görüşmede Başkan Alemdar, bölgenin en büyük ihtiyacı olan ulaşım için başlatılan metrobüs çalışmasının kısa zamanda bitirileceğini ifade etti. Önceki dönem AK Parti İl Başkanı Davut Terzioğlu'na nazik daveti için teşekkür eden, buluşmaya eşlik eden mahalle sakinlerine bölge için büyük önem taşıyan metrobüs projesinde devam eden çalışmaları aktaran Başkan Yusuf Alemdar, şehrin ulaşımını daha konforlu hale taşıyacaklarını kaydetti.

Başkan Alemdar, "Yenikent bölgesinden şehir merkezine ulaşımı kolaylaştıracak metrobüs projemizde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah kısa zamanda tamamlayarak hizmete almak istiyoruz. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde bölgede çalışıyor. Bu projeyi bölge ulaşımı için ilk adım olarak değerlendiriyoruz. İnşa ettiğimiz metrobüs hattını aynı zamanda raylı sistemin de bir hazırlığı olarak görüyoruz. Proje tamamlandığında hem Yenikent bölgesinin cazibesi artacak hem de bölge ulaşımları daha rahat olacak" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yusuf Alemdar, Politika, Sakarya, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yusuf Alemdar: Yenikent Metrobüs Hattı Kısa Sürede Tamamlanacak - Son Dakika

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