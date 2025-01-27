Yüz Masaj Taşlarına İlgi Artıyor - Son Dakika
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Yüz Masaj Taşlarına İlgi Artıyor

Yüz Masaj Taşlarına İlgi Artıyor

Eskişehir'de yüz masaj taşları, hem kadın hem erkek müşterilerin ilgisini çekerek satışları artırdı.

27.01.2025 10:06
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Eskişehir'de cilt bakımı rutinlerine yeni bir boyut kazandıran yüz masaj taşları, hem kadınların hem de erkeklerin ilgisini çekerek satışlarda önemli bir artışa neden oldu.

Son yıllarda doğal ve etkili cilt bakım yöntemlerine olan ilgi artarken, yüz masaj taşları da bu trendin en dikkat çeken ürünleri arasında yer alıyor. Sadece kadınların değil, erkeklerin de cilt bakımına önem vermesiyle birlikte, yüz masaj taşları her iki cinsiyetten kişilerin beğenisini topluyor.

"Taşın ve bakım yapmanın kadını erkeği yok"

Esnaf Sevcan Gökduman, yeşim taşı, pembe kuvars ve ametistten yapılan masaj taşlarının içerdiği minerallerden dolayı cilde iyi geldiğini belirtti. Gökduman, "Yüz yogası için tercih edilen masaj taşları çok satılıyor. İçerdiği minerallerden dolayı yüz taşları düzenli kullanımda fayda gösterir. Genelde kadınlar yüz yogası yapmayı tercih ediyor diye bilinse de erkek müşterilerimiz de masaj taşlarına yoğun ilgi gösteriyor. Gua Sha taşları yüz şekillendirme için kullanılıyor. Meditasyon yapan bireylerin favorisi diyebilirim. Masaj taşlarını 250 liradan satıyoruz. Kendisini iyi hissetmek isteyen herkes alıyor. Genellikle yeşim taşı, pembe kuvars ve ametist kullanılıyor. Taşın ve bakım yapmanın kadını erkeği yok" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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