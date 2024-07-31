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Yüzen 3 kişinin kıyıya dönemediği ihbarı deniz polisini alarma geçirdi

2 mil açıkta yapılan aramalardan sonuç çıkmadı

ANTALYA - Antalya'da kıyıdan yaklaşık 2 mil açıkta 3 kişinin geri dönemediği ihbarı deniz polisini alarma geçirdi. Uzun süre arama yapan polisler kimseye ulaşamadı.

Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Muratpaşa ilçesi Falez-2 parkı açıklarında 3 kişinin kıyıdan yaklaşık 2 mil açıldığı ve geri dönemediği ihbarı Antalya Emniyet Müdürlüğü Liman Şube Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. İhbar üzerine botla bölgenin açıklarında uzun süre arama çalışması yapan deniz polisi açıkta yüzen kimseye ulaşamadı. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmasından sonuç çıkmayınca ekipler Kaleiçi Yat Limanı'na dönüş yaptı.

"2-3 mil açıktalardı"

Olayı ihbar eden Ercan Dermencioğlu isimli vatandaş, 2'si kadın 3 kişinin kayalık alandan açılmaya başladığını belirterek, "Burada arkadaşlarda oturuyorduk. İlk başta kayalıkların yanında yüzüyorlardı. Bir süre sonra açılmaya başladıklarını gördüm. Sürüklendiklerini gördüm, 112'yi aradım. O sırada açıktalardı. Telefonda görüşürken adamları görüş açımızdan kaybettik. 2-3 mil açıkta gözden kayboldular" dedi.