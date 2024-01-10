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Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü'nde mest eden kış manzarası - Son Dakika
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Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü'nde mest eden kış manzarası

Erzincan'da soğuk havanın etkisiyle yüzeyi buzla kaplanan Ardıçlı Gölü'nde güzel manzaralar oluştu. Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde bulunan göl, fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı haline geldi.

Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü\'nde mest eden kış manzarası
10.01.2024 - 23:50,  Güncelleme: 23:54
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Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü'nde mest eden kış manzarası

ERZİNCAN - Erzincan'da soğuk havanın etkisiyle yüzeyi buzla kaplanan Ardıçlı Gölü'nde güzel manzaralar oluştu.

Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde bulunan Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Buzla kaplanan göl ile çevresi, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Derinliği 5 metre olan, yüzeyi buzla kaplanan gölü görmeye gelen ziyaretçiler, manzaranın çok güzel olduğunu söyledi.

Erzincan'ın güneyindeki Munzur dağlarının eteğinde 2 bin 970 rakımda bulunan ve yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tutan gölde güzel kış manzaraları oluştu. Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin yanında bulunan göl, bölgeye gelen vatandaşların ilgisini çekiyor. Göl, fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı haline geldi.

Ardıçlı Gölü'ndeki kış güzelliği, dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
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