Üye Girişi
Yüzü ve gözleri yara içindeydi, bu hali herkesi şaşırttı - Son Dakika

Yüzü ve gözleri yara içindeydi, bu hali herkesi şaşırttı

26.01.2022 11:31
Yüzü ve gözleri yara içindeydi, bu hali herkesi şaşırttı

Kocaeli'de kansere yakalanan, yüzü ve gözleri yara içinde tedavi altına alınan sokak köpeği, 2 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Kocaeli'de kansere yakalanan, yüzü ve gözleri yara içinde tedavi altına alınan sokak köpeği, 2 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Hem bakım hem de çalışanların sevgisi sayesinde iyileşen ve "Zerdali" ismi verilen köpek, tedavisinin sürdüğü merkezin de maskotu oldu.

Kocaeli'de yaklaşık 7 ay önce, yüzü ve gözleri yara içinde olan sokak köpeği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası Merkezi'ne getirildi. Hem yüzü ve gözleri yara hem de bitkin halde olan köpek, merkezde tedavi altına alındı. Köpeğin yapılan biyopsi sonucunda ağzındaki tümörün fibrosarkom kanser türü olduğu tespit edildi. Veteriner Hekim Emin Uzuner ve ekibi tarafından tedavi altına alınan köpek, yaklaşık 2 ay süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'ndaki bakım, tedavi ve sevgi sayesinde iyileşen köpeğe, çalışanlar tarafından da "Zerdali" ismi verildi. Merkezin maskotu olan sevimli sokak köpeği, şimdiler de sıcak bir yuva arıyor.

"Çok zayıftı"

Köpeğin tedavi sürecini anlatan Veteriner Hekim Emin Uzuner, "Zerdali yaklaşık 7 ay önce bize geldi. Geldiğinde çok zayıftı, uyuzdu ve yüzünde şişkinlik vardı. Muhtemelen çok önceden apse tedavisi görmüş. Bizde apse tedavisi yaptık fakat sonuç vermedi. Sonrasında tümör olduğunu tespit ettik. Çünkü uyguladığımız tedavi sonucunda apse temizlendi fakat bir daha oluşmuştu. Bizde tümör olduğunu tespit edince kanser tedavisi uyguladık. Tedavi sonucunda 2 ay içinde tamamen düzeldi. Şuanda hala bizimle ve kilo aldı. İlk geldiğinde gözü gözükmüyordu ama şimdi düzeldi. Tümör, burnunun sağ tarafını ve gözünü tamamen kapatmıştı" dedi.

"Aramızda sıkı bağ var"

Zerdali ile ilgilenen Veteriner Sağlık Teknikeri Sabriye Şener ise "Zerdali 7 aydır bizimle. Tüm hayvanlarla olduğu gibi, onunla da aramızda bir bağ oluştu. Birbirimizi görmeden yapamaz olduk. Sabah akşam selamlaşırız. Aramızda sıkı bağ var. Güzel ve ona bakabilecek yuvası olursa çok mutlu oluruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Yüzü ve gözleri yara içindeydi, bu hali herkesi şaşırttı
Yüzü ve gözleri yara içindeydi, bu hali herkesi şaşırttı
Yüzü ve gözleri yara içindeydi, bu hali herkesi şaşırttı
Yüzü ve gözleri yara içindeydi, bu hali herkesi şaşırttı
Yüzü ve gözleri yara içindeydi, bu hali herkesi şaşırttı
Yüzü ve gözleri yara içindeydi, bu hali herkesi şaşırttı
Yüzü ve gözleri yara içindeydi, bu hali herkesi şaşırttı
Yüzü ve gözleri yara içindeydi, bu hali herkesi şaşırttı

YORUMLAR
500

Zerdali, Kocaeli, Kanser, Köpek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yüzü ve gözleri yara içindeydi, bu hali herkesi şaşırttı - Son Dakika


Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti         
11:34
Adı Deha Bilimlier ile yasak aşk iddiasına karışan Gülşah Saraçoğlu sessizliğini bozdu: Deha benim arkadaşım! Adı Deha Bilimlier ile yasak aşk iddiasına karışan Gülşah Saraçoğlu sessizliğini bozdu: Deha benim arkadaşım!         
11:16
Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler         
11:10
Fed kararı öncesi gram altın 802 lira seviyesinde Fed kararı öncesi gram altın 802 lira seviyesinde         
11:08
Cinayet sebebi 5 yıl önceki kavgaymış! Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Cinayet sebebi 5 yıl önceki kavgaymış! Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü         
10:59
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22
Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü         
17:29
Madde bağımlısı adam, tartıştığı iki çocuğunun annesini öldürdü Madde bağımlısı adam, tartıştığı iki çocuğunun annesini öldürdü         
17:12
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
Kadın oyuncudan ünlü şarkıcıya suçlama: Klip çekiminde benimle zorla cinsel ilişkiye girdi Kadın oyuncudan ünlü şarkıcıya suçlama: Klip çekiminde benimle zorla cinsel ilişkiye girdi         
16:52
"Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim         
16:17
Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e sınav soruşturması! Suç ortağı gözaltında Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e sınav soruşturması! Suç ortağı gözaltında         
15:30
Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı         
15:13
Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı         
14:57
Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında         
14:35

Son Dakika Haberleri
11:33 İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...
11:15 Adı Deha Bilimlier ile yasak aşk iddiasına karışan Gülşah Saraçoğlu sessizliğini bozdu: Deha benim arkadaşım!
11:10 Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler
11:09 Otogarda seferler durdurulunca minibüsle kaçak sefer yaptılar: Ceza bizim, siz düşünmeyin!
11:08 Fed kararı öncesi gram altın 802 lira seviyesinde
11:07 Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar
11:06 Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu
11:01 İstanbullulara soruldu! Kar yağışı algı operasyonuna mı dönüştü: Evet diyenler %42,9
11:00 26 Ocak Çarşamba dolar kuru! Güne yükselişle başlayan dolar 13,52'den işlem görüyor
10:59 Cinayet sebebi 5 yıl önceki kavgaymış! Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 11:38:15. #1.12#
SON DAKİKA: Yüzü ve gözleri yara içindeydi, bu hali herkesi şaşırttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement