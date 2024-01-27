Yüzyıl Önce Temelleri Atılan Cami Yüksek Binalar Arasında Kaldı

Yüzyıl önce temelleri atılan ve tamamlanamayan cami yüksek binalar arasında kaldı

KIRŞEHİR - 100 yıl önce Kırşehir'de temelleri atılan 'Na Tamam' (tamamlanamamış) olarak bilinen cami yüksek binalar altında kaldı.

Eski Kırşehir Müftüsü Ahmet Müfit Kurutluoğlu ve cemaati tarafından yapımına başlandığı bilinen cami temeli, cumhuriyet ile yaşıt. Şehirde 'Na Tamam' olarak bilinen alan koruma altında olmasına rağmen yüksek binalar arasında kalan cami çalışmalarıyla ilgili tarihi kaynaklardan bilgi veren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez; bir asır önce temelleri atılmasına rağmen cami alanının tamamlanamadığını fakat minare alanı, minberi ve kıblesinin görüldüğünü söyledi. Dönmez açıklamasında, "Bir asır önce temelleri atılmış fakat bırakılmış. Cami temeli 1920'li yıllarda atılmış. Cami gezildiğinde kıblesi, minaresi ve çevresinde eski mezar taşları var" dedi.

İstiklal Savaşı döneminde temelleri atılmış

Kırşehir'de var olan ve İstiklal Savaşı döneminde temellerinin atıldığı tarihi kaynaklarda yer alan cami, 100 yıl geçmesine rağmen temelleri üzerinde duruyor. Tarihi alanın koruma altında olmasının önemine dikkat çeken Dönmez, "Tarihi kaynaklar 'Na Tamam' ismini veriyor. 100 yıl öncesinden atılan temeller tamamlanamamış ve öylece kalmış" diye konuştu. Bölgede yaşayan vatandaşlar da cami temelinin geçmişte yaşayan insanlar tarafından atıldığını belirtiyor. Caminin bulunduğu Kayabaşı bölgesi ise eski binaların bulunmasıyla bilinen bir mahalle olma özelliğini taşıyor.

(EÖ-TB-ÖK-Y)