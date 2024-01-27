 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yüzyıl Önce Temelleri Atılan Cami Yüksek Binalar Arasında Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yüzyıl Önce Temelleri Atılan Cami Yüksek Binalar Arasında Kaldı

Kırşehir'de 100 yıl önce temelleri atılan 'Na Tamam' olarak bilinen cami, yüksek binalar arasında kalarak tamamlanamadı. Cami alanında sadece minare, minber ve kıble bulunuyor.

Yüzyıl Önce Temelleri Atılan Cami Yüksek Binalar Arasında Kaldı
27.01.2024 - 22:33,  Güncelleme: 22:40
Abone Ol

Yüzyıl önce temelleri atılan ve tamamlanamayan cami yüksek binalar arasında kaldı

KIRŞEHİR - 100 yıl önce Kırşehir'de temelleri atılan 'Na Tamam' (tamamlanamamış) olarak bilinen cami yüksek binalar altında kaldı.

Eski Kırşehir Müftüsü Ahmet Müfit Kurutluoğlu ve cemaati tarafından yapımına başlandığı bilinen cami temeli, cumhuriyet ile yaşıt. Şehirde 'Na Tamam' olarak bilinen alan koruma altında olmasına rağmen yüksek binalar arasında kalan cami çalışmalarıyla ilgili tarihi kaynaklardan bilgi veren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez; bir asır önce temelleri atılmasına rağmen cami alanının tamamlanamadığını fakat minare alanı, minberi ve kıblesinin görüldüğünü söyledi. Dönmez açıklamasında, "Bir asır önce temelleri atılmış fakat bırakılmış. Cami temeli 1920'li yıllarda atılmış. Cami gezildiğinde kıblesi, minaresi ve çevresinde eski mezar taşları var" dedi.

İstiklal Savaşı döneminde temelleri atılmış

Kırşehir'de var olan ve İstiklal Savaşı döneminde temellerinin atıldığı tarihi kaynaklarda yer alan cami, 100 yıl geçmesine rağmen temelleri üzerinde duruyor. Tarihi alanın koruma altında olmasının önemine dikkat çeken Dönmez, "Tarihi kaynaklar 'Na Tamam' ismini veriyor. 100 yıl öncesinden atılan temeller tamamlanamamış ve öylece kalmış" diye konuştu. Bölgede yaşayan vatandaşlar da cami temelinin geçmişte yaşayan insanlar tarafından atıldığını belirtiyor. Caminin bulunduğu Kayabaşı bölgesi ise eski binaların bulunmasıyla bilinen bir mahalle olma özelliğini taşıyor.

(EÖ-TB-ÖK-Y)

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ahmet Müfit, Kırşehir, Cami, Kültür, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yüzyıl Önce Temelleri Atılan Cami Yüksek Binalar Arasında Kaldı - Son Dakika


22:30
Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim
21:52
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
21:36
Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya
21:11
Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi
20:49
Yemen'deki Husiler, ABD'ye zeytin dalı: Hala barıştan yanayız Yemen'deki Husiler, ABD'ye zeytin dalı: Hala barıştan yanayız
20:29
Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu
20:00
Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
19:59
İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı

Son Dakika
22:30 Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim
21:52 İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
21:36 Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya
21:11 Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi
20:49 Yemen'deki Husiler, ABD'ye zeytin dalı: Hala barıştan yanayız
20:29 Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu
20:00 Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
19:59 İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı
19:46 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
18:47 Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 22:51:44. #1.13#
SON DAKİKA: Yüzyıl Önce Temelleri Atılan Cami Yüksek Binalar Arasında Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement