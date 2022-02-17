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Zabıta Müdürlüğünün denetimleri yoğunlaştı - Son Dakika

Zabıta Müdürlüğünün denetimleri yoğunlaştı

17.02.2022 17:22
Zabıta Müdürlüğünün denetimleri yoğunlaştı

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, KDV'nin yüzde 1 olarak uygulanıp uygulanmadığını Marketler ve semt pazarlarında satış yapılan noktalarda sıkı bir şekilde denetliyor.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, KDV'nin yüzde 1 olarak uygulanıp uygulanmadığını Marketler ve semt pazarlarında satış yapılan noktalarda sıkı bir şekilde denetliyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonla mücadele kapsamında gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinden sonra il sınırları içerisinde bulunan marketler ve semt pazarlarında satış yapılan noktalarda denetimler devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü personeli, denetimlerde ürünlerin fiyat etiketlerini ve faturalarını kontrol ederek işletmecileri anormal fiyat artışlarına karşı uyarıyor ve aykırı uygulamalarda bulunan işletmelere cezai işlem uyguluyor.

Öte yandan söz konusu ürünlerde fahiş fiyat artışına karşı vatandaşlarımız Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün 0348 813 10 10 numaralı hattını arayarak konuyla ilgili şikayet ve taleplerini iletmeleri istendi. - KİLİS

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Recep Tayyip Erdoğan, Kilis Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, cumhurbaşkanı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zabıta Müdürlüğünün denetimleri yoğunlaştı - Son Dakika


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